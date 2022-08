El cantante Kevin Roldán reveló que casi se desangra y contó el motivo

El cantante caleño Kevin Roldán volvió a ser tendencia en los últimos días tras unas revelaciones que muy pocos de sus seguidores conocían de este artista del género urbano. En medio de la gira a medios de comunicación tras su reciente lanzamiento musical, contó cuál ha sido ese dolor más grande que ha experimentado.

Así las cosas, el compositor de la canción Bien Melo mencionó en una entrevista a un canal de televisión que tras un fuerte golpe que sufrió recientemente y por el que padeció un dolor insoportable, casi se desangra.

“Me abrí el brazo completo, todavía tengo la cicatriz aquí (…) Me di contra una cosa que me abrió todo el brazo ahí, me llevaron a la clínica, me cogieron como 24 puntos. Eso fue un aprendizaje bien duro. Casi me desangro”, señaló el cantante.

“Mi mentor, mi ídolo”: así recuerda Roldán a su padre

Kevin Roldán sorprendió a sus seguidores con un emotivo mensaje y una contundente revelación en una publicación que hizo a través de su cuenta de Instagram, para recordar a su padre, quien falleció en 2021.

“Hace un año falleció mi padre, mi mentor, mi ídolo. Hoy hace un año fue el día más triste de mi vida, se los juro que cuando eso pasó me sentí solo en el mundo, pensé en suicidarme”, escribió el cantante, una revelación que llamó la atención de muchos de sus seguidores, quienes comentaron su publicación.

“Mucho ánimo, sé que tu padre está orgulloso de lo que lograste hasta el día de hoy, él te está cuidando desde allá arriba, brindándote todo su apoyo incondicional y deseándote mucha suerte en tu carrera, ánimo campeón”; “hoy hace un año también murió mi abuelo y era como mi padre, entiendo tu dolor”; “Dios lo tenga en su gloria. Siempre recordamos a Don Peter y la gran persona que es, tuvimos el honor de reír un poco con él, cuando venían a México. Bendiciones, ídolo”, fueron algunos de los comentarios en Instagram para el cantante.

Roldán continuó con su mensaje luego de la fuerte declaración, narrando cómo fue su recuperación tras la pérdida de su padre. “¿Saben algo? Tomé la mejor decisión que fue llenarme de fuerza en medio de las lágrimas y el dolor y tirar para adelante para seguir el legado de su más grande sueño, que fue verme siendo lo que soy hoy en día, una persona madura, enfocada y supertrabajadora”.

El intérprete de canciones como Sensaciones, Me tienes loco y Si no te enamoras, entre otras más, concluyó su publicación enviando un mensaje de fuerza para las personas que están pasando por la situación que tuvo el año anterior cuando falleció su padre.

“Te agradezco todo lo que hiciste por mí, los 27 años de mi vida que te tuve a mi lado luchando conmigo. A todos los que están pasando por algo así, como lo que yo pasé hace un año, les digo que en verdad confíen en Dios, estoy seguro de que ellos están allá arriba, esperándonos y cuidándonos”, escribió Kevin Roldán.