El chef Jorge Rausch tiene un menú que cuesta casi 400 mil pesos ¿cuál es?

Uno de los aspectos de ‘MasterChef’ que más llama la atención de los televidentes y sus concursantes es el conocimiento que pueden adquirir por parte de los jurados Nicolás de Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, tres chefs que cuentan con una larga trayectoria en el mundo de la cocina y que se han dado a conocer a nivel nacional e internacional con sus exquisitas e innovadoras preparaciones.

Los jurados de ‘MasterChef Celebrity' son Nicolás de Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch - Foto: Fotograma, 05:32, Biasso y Negrito W subieron al balcón, tras presentar increíble arroz | MasterChef Celebrity, YouTube/@canalrcn

De hecho, el restaurante Criterion que Rausch maneja con su hermano Mark, es considerado como uno de los mejores de Latinoamérica, cuya cocina se ha puesto a disposición de aquellos concursantes del reality que el chef ha calificado como los mejores en la cocina tras identificar su habilidades gastronómicas durante su experiencia en el concurso.

Según el portal El Universo, desde el 2013, esta idea de negocio ha desfilado en la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina, la cual es actualizada cada año por la William Reed Business Media, que también publica un ranking para Asia y uno mundial.

Además, resalta que Criterion ha ostentado este título consecutivamente hasta el 2016, y luego nuevamente en 2021. El restaurante se fundó en 2004 como uno de los primeros en Colombia en ofrecer un menú de degustación y, sumado a esto, ofrece otras dos opciones; una que está enfocada en la cocina clásica y otra en la que muestra sus platos más vendidos desde sus inicios.

Debido a todas estas novedades que lo caracterizan, muchas personas se animan a visitarlo a diario y, según se ha filtrado, hay un plato que llama mucho la atención de los comensales llamado ‘degustación’.

Sobre esta preparación se conoce que en realidad no es un plato, sino más bien un menú bastante completo con un total de 19 preparaciones distintas que se sirven en cinco tiempos, motivo por el que en una oportunidad el mismo chef explicó por qué se sirve poquito en sus restaurantes.

De acuerdo con el menú digital de Criterion, algunas de las preparaciones que se pueden probar en este menú, que cuesta 389.900 pesos, son:

Estracciatella con una tostada de masa madre

Buñuelo con atún curado

Paté con mermelada de cebolla, crocante de yuca y tapioca.

Alcachofas con alioli

Tartare de berenjena con hoisin de guayaba

Zanahoria cocidas en sal con curry

Ostra con leche de tigre de uchuva y crema de aguacate

Boronia con chipi chipi crocante

Langostinos con miso y crocante de camarones

Fricasse de pollo con hongos y trufa

Rack de ternera a la parilla

Granita de jengibre y clorofila

Chocolate blanco leche y miel en diferentes texturas.

El plato que cuesta cerca de medio millón de pesos del chef Jorge Rausch - Foto: Restaurante Criterión

Recientemente, en entrevista para el programa ‘Lo que dura un tinto’, el chef se atrevió a hablar de su anterior relación con la arquitecta Orit Feldman, con quien tuvo dos hijas, y confesó que su matrimonio acabó porque se enfocó principalmente en su trabajo y descuidó su hogar.

Según explicó, su decisión de laborar día y noche probablemente fue lo que hizo que su relación fracasara porque, además, también le quitó mucho tiempo con sus hijas, lo cual fue difícil de enmendar.

“Yo me arrepiento de haber trabajado tanto porque uno descuida a la familia. Eso me costó posiblemente mi matrimonio y mucho tiempo con mis hijas, y reparar eso no fue fácil. Encontrar ese balance es muy difícil, cada uno tiene el suyo y nunca es perfecto. Si pudiera volverlo a hacer, le habría dedicado más tiempo a la familia”, confesó Rausch en este espacio.

También dijo que si tuviera la oportunidad de “volverlo a hacer”, haría las cosas de mejor manera: “Si pudiera volverlo a hacer, le habría dedicado más tiempo a la familia”, agregó.