El comentario de Iván Lalinde que no le cayó nada bien a Valentina Lizcano

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana. Desde hace casi 20 años ha estado al frente de importantes programas nacionales como ‘La Voz’ en sus formatos de kids y senior, ‘La Peluquería’, ‘Otro Mundo’, ‘Primera Hora’, ‘El desayuno’ y uno de los formatos por los que más lo recuerdan es ‘El precio es justo’ pues allí el comunicador demostró su empatía y personalidad con los que cautivó a miles de televidentes.

Iván Lalinde, presentador colombiano - Foto: Instagram @ivanlalindeg

En la actualidad Iván es uno de los presentadores de ‘Día a Día’ del Canal Caracol junto a Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez y Juan Diego Vanegas y allí ha sido partícipe de varias situaciones curiosas. Por ejemplo hace poco el presentador paisa fue criticado por sus pasos de baile en pleno set de grabación, pues muchos aseguraron que era un “tronco”.

Ahora Lalinde, quien hace poco perdió a su madre, es el centro de atención por otro importante aspecto que sucedió en ‘Día a Día’ y que una famosa actriz no le perdona. ¿Qué pasó?

De manera frecuente en el programa los presentadores comparten tiempo con algunos famosos invitados con los que realizan entrevistas, juegos y otras actividades. Hace poco, Iván Lalinde, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carolina Soto y Juan Diego Vanegas recibieron a una reconocida actriz, se trata de Valentina Lizcano.

En medio de la charla que estaban teniendo todos los presentes en la sala dispuesta en el set de grabación, Lizcano estaba contando la historia de algo incómodo que le está pasando en su propia casa.

La famosa describió cómo frente a su casa están realizando una construcción y los obreros de manera frecuente el echan piropos, hecho que incluso no ha dejado dormir a su pequeña hija Alma. Al escuchar esto, Iván Lalinde dio su opinión: “Esto es típico”, asegurando que es muy usual que este tipo de situaciones pasen en la calle.

Sin embargo, Valentina no estuvo de acuerdo y comentó que eso no era una excusa para el comportamiento de dichos sujetos. La también actriz explicó que lo que estaba pasando en su casa era una falta de respeto contra ella y contra su hija, y que no necesitaba de ningún piropo porque “yo no me visto para los hombres”.

Foto: Instagram @valelizcano - Foto: Foto: Instagram @valelizcano

Lalinde aseguró que él no buscaba defender o normalizar el acoso, sino que enfatizaba en que el acoso es lamentablemente tan común que hasta los hombres lo sufren en las calles.

En una de las publicaciones de perfil oficial del programa Día a Día publicaron una foto de la actriz y esta fue acompaña por un mensaje que respondía a lo que ocurrió en medio de la transmisión de ese día.

“La actriz @valelizcano está totalmente de acuerdo con los piropos, en lo que no está de acuerdo es con la forma en la que se ha desvirtuado la palabra, ya que esto debe ser un halago y no un comportamiento grosero como algunos hombres lo muestran en ocasiones. 👀💃🏽🔉💋”, escribieron el post.

La actriz habló de los pirobos que recibe en la calle - Foto: @diaadiacaracoltv

Cabe recordar que la actriz Valentina Lizcano ha abierto su corazón y ha contado que en su pasado tuvo que afrontar duras situaciones frente a acoso sexual y hasta abortó.

En su libro Sana locura: retratos de mi alma, estableció que los responsables de este delito fueron el director del jardín infantil al que asistía y el conductor de la ruta del colegio. Respecto a este último, dijo que “siempre me ponía en la parte delantera del auto, justo en la mitad de las sillas, y cada vez que metía un cambio me tocaba la entrepierna”.

Luego de esta situación, Valentina logró seguir con su vida, pero no fue algo rápido, pues aunque actualmente tiene a su pareja sentimental y una familia, para ella volver a tener intimidad fue algo que le costó mucho.