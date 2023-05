El detalle en una foto de Cristiano Ronaldo que dejó perplejos a muchos

El futbolista sorprendió con una publicación y muchos no ocultaron su asombro.

Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más reconocidos en todo el mundo y por muchos años fue una de las estrellas del Real Madrid. Ahora, el portugués juega en Arabia Saudita y por ello toda su familia tuvo que trasladarse allí para estar unidos.

Cristiano Ronaldo presentado como nuevo jugador del Al Nassr. - Foto: Al Nassr Oficial

Su pareja es la empresaria, modelo y creadora de contenido Georgina Rodríguez, con ella ha logrado conformar una familia numerosa y también ha dado de qué hablar en diferentes ocasiones. Una de esas con el lanzamiento de su serie de Netflix, Soy Georgina, donde deja ver un poco más de su intimidad con el deportista y cómo cambió su vida económica.

Cabe destacar que hace poco se dijo que la pareja estaría teniendo problemas y, al parecer, podrían pensar en separarse. En el programa Noite das Estrelas, de la cadena portuguesa CMTV, hablaron sobre los comportamientos de Ronaldo con su pareja; primero, aseguraron que en su vida personal no vive un momento de felicidad y, la segunda, que mientras más se aleja de su madre, menos “templado” está.

“Hace meses que lo llevo diciendo, no están bien y es probable que se separen. La realidad es que Ronaldo está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda, están juntos para alimentar el producto”, aseguró Leo Caeiro, amigo de la madre del futbolista, quien también es colaborador del espacio mencionado.

Cristiano Ronaldo conoció a Georgina Rodríguez cuando ella trabajaba en una tienda de ropa. - Foto: Twitter Cristiano Ronaldo (@Cristiano)//Getty Images/Yasser Bakhsh

Además, Daniel Nascimiento, quien participa en el programa de Netflix, aseguró que ella se la pasa “gastando” todo el tiempo, cosa que no le hace gracia al jugador: “Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. En la serie no hace más que gastar, gastar y gastar, y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano”.

Pero ante esto fue el mismo deportista quien no dudó en despejar todo tipo de rumor con su pareja, y es que no se ha cortado a la hora de subir una fotografía junto a Georgina en su cuenta de Instagram, como dicen, una imagen que vale mil palabras.

La famosa pareja despejó las dudas de separación. - Foto: Tomada de Instagram @cristiano

Ahora, el portugués vuelve a ser noticia en las redes sociales y esta vez por algo que él dejó ver en su cuerpo y que llamó la atención de sus millones de seguidores. Se trató de una fotografía donde se le vio tomando el sol y muy relajado, allí posó al lado de una piscina y no dudó en mostrar su tonificado abdomen.

Sin embargo, eso no fue lo raro de la publicación. El detalle que causó intriga es que las uñas de los pies de Cristiano Ronaldo parecen tener un color diferente al que suele ser común en los seres humanos.

Y es que no se trató de una sola uña, sino de todas, pues se ven como moradas o negras como si estuvieran completamente destruidas. La periodista Núria Marín no dudó en hacer una observación sobre la foto y confirmar que sí había algo extraño.

“Las uñas de los pies… No es manicura en negro amiguis. Son uñas destruidas”, dijo, a lo que muchos internautas no dudaron en comentar que debería ponerle más cuidado a esa parte de su cuerpo, pues bien es una figura pública y este detalle no aporta a su imagen.

Además, indicaron que si las uñas están en mal estado debería hacerse revisar de un experto porque esto podría generar consecuencias más adelante a su salud o también impedir que tenga un buen desempeño a la hora de estar en los diferentes partidos.