El difícil momento familiar que estarían atravesando Josse Narváez y Cristina Hurtado

Josse Narváez y Cristina Hurtado conforman una de las parejas más estables de la farándula colombiana. Ellos en las redes sociales derrochan amor, a pesar de que muchos creían que las cosas entre ellos no iban a surgir pues se conocieron cuando participaron en el reality “Protagonistas de novela”, pero esa historia de amor ha trascendido tanto que hoy tienen una de las familias más unidas del espectáculo.

Llevan más de 15 años juntos. - Foto: Instagram: @crisshurtado

En estos días no la han estado pasando muy bien. Así lo dejó ver el presentador Josse Narváez en sus redes sociales luego de hacer una publicación en la que aparece tomando la mano de quien parece ser es su papá. Esto por cuenta de un mensaje que escribió acompañado de la conmovedora imagen. “Vamos pa’ lante, mi viejo”, escribió el expresentador de ‘Guerreros’.

Aunque no se conocen muy bien los detalles de lo que está viviendo, Josse Narváez, su esposa, la presentadora Cristina Hurtado, compartió con sus seguidores en Instagram un detalle que quiso tener con su esposo para que este se sintiera mucho mejor y notara el respaldo que tenía por parte de su familia.

Primero bloqueó al costeño de sus historias de Instagram para que este no se diera cuenta de la sorpresa. “Tranquilos que ya bloqueé a Josse de las historias. Ahorita les muestro como lo recibimos”.

“Les cuento que Josse, mi esposo, tuvo un fin de semana difícil. No estuvo acá en la casa con nosotros y llega hoy acá a Bogotá y a la casa. Entonces yo me puse a pensar en que rico hacerle algo que le haga sentir bien y especial (...) Se me ocurrió hacerle algo, le escribí esto en el espejo y le puse este mantel de camping, por acá están las bombas y ahora voy a escribir un letrerito”, dijo la paisa en sus redes sociales.

La presentadora quiso tener un detalle con su esposo - Foto: @crisshurtado

Luego se pudieron ver unas imágenes en donde se le vio al presentador ser recibido por toda su familia. El video le dio la vuelta a las redes sociales y cientos de personas manifestaron la admiración que sienten por esta pareja que se ha mantenido junta por cerca de dos décadas. Cabe recordar que ellos contrajeron matrimonio en el 2003.

Hace algunas semanas la pareja se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de concederle una entrevista a Eva Rey y contar detalles de su vida íntima. Como cualquier relación, hace algún tiempo estuvieron atravesando una crisis que los llevó a separarse unas horas, pero como dicen por ahí, el amor lo pudo todo y lograron salir adelante del duro momento que estaban viviendo como matrimonio.

Cristina Hurtado y Josse Narváez. - Foto: Captura de pantalla Instagram @crisshurtado

Otra de las cosas que se destacó de dicha conversación es la gran confianza que existe entre ellos dos. Y es que en su relación hay algo que no es negociable. En medio de la entrevista dejaron claro que una de las líneas rojas que no se puede cruzar es la de la infidelidad, por lo tanto, no se perdona. De ahí a que se cuenten prácticamente todo.

De hecho, confesaron que en su momento hubo un personaje que le estuvo escribiendo a Cristina. Ella se lo comentó a él y no lo bajó de pendejo. Eso sí, manejaron mucha discreción con la situación y no dieron el nombre del “pretendiente” que estaba tratando de correrle la butaca a Josse Narváez, pero sin éxito porque una de las cosas que tiene clara esta pareja es que no van a caer ante propuestas que puedan poner su matrimonio en crisis. Por eso son una de las más estables y queridas de la farándula colombiana.