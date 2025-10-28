Como es costumbre en el Desafío Siglo XXI, cada que hay reto de eliminación se conoce al deportista que había sido seleccionado como el elegido desde el inicio del ciclo y si cumplió con la tarea asignada, pues de hacerlo, recibe diez millones de pesos y, de no lograrlo, se debe colocar el chaleco y competir en el ‘box negro’.

En la noche del 28 de octubre, se descubrió que Rosa, del equipo Omega, tenía como misión hacer que su grupo fuera a playa baja, pero fueron los ganadores de la prueba y sintió compasión por sus compañeros, por lo que no les insinuó salir de la casa.

“La verdad no me dio el corazón para de pronto incumplir una regla que pudiera afectar a mi equipo con respeto al dinero. Yo ya sé que es perder todo el dinero, entonces la verdad mi corazoncito no me daba para hacerle eso a mi equipo y aquí estoy con toda en la muerte, a darla en la muerte porque yo sé que puedo”, dijo la psicóloga.

¿Quiénes fueron los eliminados del ‘Desafío Siglo XXI’?

Los primeros en enfrentarse fueron Gio, quien había quedado eliminado, pero por una lesión de Juan volvió a la competencia, y Eleazar, que en el capítulo anterior aseguró le gustaría ser recordado como una persona transparente que habla con la verdad y que prefería la comunicación para evitar conflictos.

Ambos competidores iba muy a la par en la pista y luego de atravesar los diferentes obstáculos, en el último momento Gio logró terminar primero, salvándose de quedar eliminado nuevamente.

Por el lado de las mujeres, Valentina, Mencho y Rosa demostraron sus habilidades en la prueba, donde tuvieron que ser ágiles para desamarrar los objetos que necesitan para lograr obtener una ventaja a diferencia de las demás mujeres.

Sin embargo, en el momento final en el que debían encestar los balones en una estructura, la primera en hacerlo fue Rosa, luego terminó Mencho y de últimas, Valentina.

La salida de la joven de 25 años conmovió a sus compañeros que, al momento de despedirse, le dedicaron unas emotivas palabras por su esfuerzo durante el juego, entre ellos, Leo, con quien estuvo en el equipo anterior.