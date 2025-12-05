Suscribirse

Gente

Él es el actor que hizo de presentador en el Sorteo Mundial 2026; estuvo en ‘Capitán América’ y otras grandes producciones

El actor estadounidense deslumbró en la ceremonia.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

5 de diciembre de 2025, 8:50 p. m.
Él es el actor que hizo de presentador en el Sorteo Mundial 2026
Actor que hizo de presentador en el Sorteo Mundial 2026 | Foto: Instagram @dannyramirez

El Mundial es uno de los torneos deportivos más esperados por millones de personas alrededor del mundo, está organizando por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) y se ha convertido en un fenómeno cultural y social que causa mucha emoción.

Este 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo para el Mundial 2026, el cual se encargó de distribuir las selecciones en los grupos de la primera fase del torneo y se conoció que Colombia se enfrentará a Portugal, Uzbekistán y el ganador del Playoff 1 que está entre el Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Contexto: Ola de memes y reacciones tras sorteo del Mundial 2026; Shakira y Donald Trump, protagonistas: “Debería ser la única”

A esta ceremonia asisten grandes figuras que practicaron este deporte, que es uno de los más reconocidos. Pero no solo fueron ellos quienes han captado la atención de los usuarios, pues uno de los presentadores de esta edición ha cautivado en las pantallas grandes.

¿Quién es el presentador del Sorteo Mundial 2026?

Este evento tuvo lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la ciudad de Washington, en Estados Unidos, y sorprendió al tener como parte de los anfitriones a Danny Ramírez.

Presentadores del Sorteo Mundial 2026
Presentadores del Sorteo Mundial 2026 | Foto: Tomada de la página oficial FIFA

El presentador es un reconocido actor y productor estadounidense que se ha destacado por los importantes papeles que realizó en exitosas producciones.

Uno de sus trabajos fue en Capitán América: un nuevo mundo, una película del Universo Cinematográfico de Marvel, en el que interpretó a Joaquín Torres, el personaje que se convirtió en el nuevo Falcon y el compañero de Sam Wilson.

También estuvo en la serie de HBO llamada The last of us, en donde le dio vida a un soldado que es atormentado, pero muestra el lado más humano y las cicatrices de la guerra. Además, en Black Mirror, de Netflix, apareció en una de las temporadas como un paparazzi y en la que se vivió giro sobrenatural.

Contexto: Robbie Williams y Nicole Scherzinger interpretan en un sentido ‘show’ el himno del Mundial 2026 en la ceremonia de sorteo de la Fifa

¿Por qué Danny Ramírez fue presentador en el Sorteo Mundial 2026?

Según unas declaraciones del actor, esta experiencia tenía un significado especial, pues afirmó que creció jugando fútbol y era una oportunidad no solo para conocer a las leyendas, sino también poder conversar con ellas.

Además, como este Mundial se llevará a cabo en tres grandes países: México, Estados Unidos y Canadá, se sintió relacionado con sus raíces porque, aunque nació en Estados Unidos, tiene ascendencia mexicana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro dio inesperada orden a los militares por amenaza de Donald Trump a Colombia: “Con la vida”

2. ¿Qué necesita Atlético Nacional, contra América de Cali, para jugar la final de la Liga BetPlay con Tolima?

3. Esto dijo Carlos Antonio Vélez del grupo que le tocó a Colombia en el Mundial 2026: “La única parte que no me gusta...”

4. Reportan nueva emisión de gas y ceniza del volcán Puracé que alcanzó 900 metros sobre la cima

5. La reacción de la Selección Portugal de Cristiano Ronaldo al conocer que Colombia será su rival en el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mundial 2026sorteopresentador

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.