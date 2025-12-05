El Mundial es uno de los torneos deportivos más esperados por millones de personas alrededor del mundo, está organizando por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) y se ha convertido en un fenómeno cultural y social que causa mucha emoción.

Este 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo para el Mundial 2026, el cual se encargó de distribuir las selecciones en los grupos de la primera fase del torneo y se conoció que Colombia se enfrentará a Portugal, Uzbekistán y el ganador del Playoff 1 que está entre el Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

A esta ceremonia asisten grandes figuras que practicaron este deporte, que es uno de los más reconocidos. Pero no solo fueron ellos quienes han captado la atención de los usuarios, pues uno de los presentadores de esta edición ha cautivado en las pantallas grandes.

¿Quién es el presentador del Sorteo Mundial 2026?

Este evento tuvo lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la ciudad de Washington, en Estados Unidos, y sorprendió al tener como parte de los anfitriones a Danny Ramírez.

Presentadores del Sorteo Mundial 2026 | Foto: Tomada de la página oficial FIFA

El presentador es un reconocido actor y productor estadounidense que se ha destacado por los importantes papeles que realizó en exitosas producciones.

Uno de sus trabajos fue en Capitán América: un nuevo mundo, una película del Universo Cinematográfico de Marvel, en el que interpretó a Joaquín Torres, el personaje que se convirtió en el nuevo Falcon y el compañero de Sam Wilson.

También estuvo en la serie de HBO llamada The last of us, en donde le dio vida a un soldado que es atormentado, pero muestra el lado más humano y las cicatrices de la guerra. Además, en Black Mirror, de Netflix, apareció en una de las temporadas como un paparazzi y en la que se vivió giro sobrenatural.

¿Por qué Danny Ramírez fue presentador en el Sorteo Mundial 2026?

Según unas declaraciones del actor, esta experiencia tenía un significado especial, pues afirmó que creció jugando fútbol y era una oportunidad no solo para conocer a las leyendas, sino también poder conversar con ellas.