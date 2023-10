El famoso actor que hizo casting para ser ‘Rigo’, pero lo dejaron ‘viendo un chispero’

“Yo hice casting para ser de ‘Rigo’, pero, obviamente, no iba a hacer de ‘Rigo’ nunca. Empezando por el actorazo que tenemos, que es Juan Pablo Urrego, que lo hace increíble. Creo que no había mejor ‘Rigo’ que él”, aseguró.

Jerónimo no se quedó con el papel principal, pero sí logró quedarse con otro personaje que promete dar de qué hablar. Se trata de Ricardo Monsalve, el novio de Michelle Durango cuando aún no está con el ciclista.

Actor quería ser ‘Rigo’, pero se quedó sin el personaje

“Luego de que hice la audición estuve en varios procesos y luego me llamaron para decirme que me querían para un personaje... me contaron la historia y yo me enamoré. En realidad, me enamoré del proyecto. Si lo están viendo se deben estar dando cuenta que es un proyecto hermoso, que es una historia bonita”, contó Jerónimo al programa de las mañanas.