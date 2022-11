El gesto que molestó a Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, de parte de Rosalía

Durante la última entrega de los Latin Grammy no todo fue premios y buenos momentos, sino que también habría quedado una rencilla casada entre la Motomami y la esposa de CR7, Georgina Rodríguez, y eso que estas dos personalidades habían tenido una buena relación en momentos pasados.

Pues bien, un programa español reveló que en medio de la ceremonia para la edición número 23 de los premios mencionados, Rosalía no le habría hecho un “favorcito” a la empresaria, por lo que esta mujer habría sentido la ira tras la negativa de la cantante, además de otros eventos que no estuvieron a su favor esa noche.

Según cuenta el programa Y ahora Sonsoles, emitido por Antena 3, la apretada agenda de Rodríguez por su participación en los Grammys le dejaba muy poco tiempo para cambiarse de vestuario y subir hasta el escenario, además de que su camerino estaba lejos de su destino, por lo que le habría pedido a la Motomami que la dejara cambiarse en el suyo, pues este quedaba mucho más cerca, pero la cantante se lo negó.

Pues bien, la empresaria llegó a la gala con un amplio y revelador vestido en pedrería, pero para entregar el premio tenía previsto usar algo más elegante, aunque de la misma gama de azules, pero con hombreras, estilizado y mucho más cubierto, pues el diseño tenía unas mangas que se convertían en guantes.

Entre tanto, el medio citado aprovechó para agregar que Rodríguez también sufrió un presunto ataque de ansiedad, puesto que tuvo inconvenientes con su avión privado, por lo que tuvo que volver a casa en un avión comercial.

Georgina Rodríguez se niega ayudar a una integrante de su familia

Según Patricia Rodríguez, hermana de la socialité, la esposa del famoso futbolista no contesta sus llamadas, cuando lo hace se dan conversaciones cortantes y que no tolera un pedido de ayuda más, pues Patricia está viviendo una situación económica bastante precaria en la que a veces no tiene ni para comer.

“Cuando mi padre entró en la cárcel y mi madre murió, la madre de Georgina se hizo cargo de mí un tiempo, pero enseguida me metió en un reformatorio en Jaca”, contó Patricia al programa Deluxe, donde inició su campaña para llamar la atención de su hermana y así poder ponerse en contacto con ella.

Luego de este distanciamiento Patricia alega que, aunque Georgina tampoco la tuvo fácil, ella ha tenido que sortear las duras y las maduras para salir adelante, viendo cómo su hermana se hacía cada vez más famosa y millonaria.

El punto álgido fue la muerte del padre de las dos mujeres, momento en que se pusieron en contacto, y Georgina, finalmente, le había prometido entregarle las cenizas del hombre fallecido y así volver a tener una conexión entre ellas, pero la realidad fue otra: ni cenizas, ni conexión ni nada, pues la esposa del futbolista se centró en sus proyectos, su trabajo y el reality que hizo para Netflix contando su vida y su caso de éxito. “Me dijeron que para las cenizas me llamaría para avisarme, hace tres años casi, que me las mandarían o que vendrían ellas, y ni una cosa ni la otra”, arremetió Patricia

“Estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al final y al cabo yo con un trozo de pan duro puedo comer, pero mis hijos, que son sus sobrinos”, añadió Patricia a Tele Cinco, a través de una llamada telefónica, donde también afirmó que está pensando vivir de la beneficencia, pues tampoco le alcanza el dinero para pagar la renta.