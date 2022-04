El ‘hombre alien’ ahora se amputará una pierna para “completar” su transformación

Las modificaciones corporales, aunque no son del total agrado para muchas personas, tienen un nicho importante entre los aficionados a este campo. Desde lo más básico, como los tatuajes, piercings y expansiones hasta intervenciones complejas como implantes y otras cirugías, hay quienes reúnen todas las posibilidades para transformar radicalmente su cuerpo.

Las redes sociales han permitido que varios personajes en el mundo se hagan virales debido a sus modificaciones corporales. Uno de ellos es Anthony Loffredo, un francés de 33 años, radicado en México, quien desde hace más de siete años se ha sometido a numerosas intervenciones en el marco de lo que él ha denominado Black Alien Project Evolution.

Loffredo, más conocido en redes sociales como The Black Alien, cuenta con más de 1,1 millones de seguidores en Instagram, donde comparte cómo ha sido su proceso de transformación a lo largo del tiempo. Según lo detalla en la descripción de su perfil, hasta el momento avanza en 41 %, por lo que aún va a mitad de camino para alcanzar su meta.

Algunas de las modificaciones corporales que se ha hecho The Black Alien son: lengua bífida y verde, implantes bajo la piel, tatuajes, nariz y orejas cortadas, dientes afilados y medio labio superior extirpado. Incluso, el hombre ya se ha amputado algunos dedos.

Aunque a simple vista la transformación de The Black Alien parece casi culminada, el francés todavía se siente lejos de su meta. En ese sentido, recientemente detalló a sus seguidores cuáles son las modificaciones que tiene planeadas para el futuro.

“Tengo una treintena de implantes de silicona para volver a ponerme toda la cara y el cráneo, con una pierna que tengo que quitar, la otra mano por hacer, llenar mis dos brazos de implantes, también mi torso, mi tibia derecha, mis dos hombros, mi dos costillas”, precisó el francés.

“No estaremos tan mal en la meta a lograr”, anotó.

En su momento, el retiro de algunos de sus dedos motivó opiniones divididas y una gran cantidad de críticas. No obstante, The Black Alien se defendió diciendo: “Para mí esto no es mutilar. Para mí es una evolución. Es mi evolución. Para mí es algo… estético. Porque al final, yo me encuentro mejor”.

Los anuncios de Loffredo sorprendieron a sus seguidores, quienes no coincidieron en apoyarlo ante su deseo de retirar una de sus piernas.

“Todo bien, pero ¿cómo puedes quitar una pierna? Estás en forma y saludable y te encanta el gimnasio. ¡Eso me entristece por los amputados que han luchado por mantener sus extremidades!”, dice uno de los comentarios en Instagram.

“Con todo respeto, poco a poco pareces estar quitándote la vida y con espectadores sin poder detenerte. Será que hay mucho dolor en tu alma. No sabemos qué pensar porque es tu decisión, pero hay tantas cosas productivas y positivas que podrías hacer contigo mismo”, dice otro de los internautas.

“Desde pequeño me apasionan las mutaciones”

Loffredo ha manifestado en varias oportunidades que las modificaciones corporales a las que se ha sometido representan -en su concepto- su propia evolución. De hecho, su proyecto ha recibido gran acogida en redes sociales y ha sido reseñado por medios de comunicación en gran parte del mundo.

“Desde pequeño me apasionan las mutaciones y transformaciones del cuerpo. A los 24 años lo dejé todo y me fui a Australia. A mi regreso decidí iniciar el proyecto de mi vida, nunca más se detendrá”, dijo a los medios de comunicación en Francia, donde siguen de cerca su proyecto.

“Me encanta meterme en la piel de un personaje aterrador. Muchas veces me siento en algún lugar y hago un papel, especialmente de noche, en las calles oscuras”, dice el joven, que aclara que su meta no es asustar a nadie, sino adoptar el rol de un personaje. Reconoce que adaptarse a las miradas constantes no ha sido fácil y que ama Halloween por ser el único día del año que pasa desapercibido.