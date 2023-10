El homenaje que Feid le hizo a Luis Díaz tras el secuestro de sus padres: “Esto no se lo deseo a nadie”

Feid se pronuncia frente al secuestro de los padres de Lucho

“Esta camiseta me la dio Luis Díaz, es que él está pasando por un momento pesadito en este momento, le secuestraron a la familia. De donde me esté viendo, mi niño, que pase pronto, esto no se lo deseo a nadie. [Que] se recupere de lo que sea que haya pasado. Ya liberaron a la mamá, pero no le han liberado al papá todavía; entonces, que por favor, eso pase rápido”, dijo ante las cámaras el intérprete de Classy 101 y Yandel 150.