Fuerte reclamo al presidente Petro para que despliegue el mismo operativo por el secuestro del papá de Luis Díaz con otros casos

Policía identificó a personas que habrían participado en el secuestro de los papás de Luis Díaz

El secuestro del Luis Manuel Díaz, papá del futbolista de la Selección Colombia Lucho Díaz, no se trató de un caso incidental, sino de una operación planeada en la que hay personas relacionadas con el crimen que ya están identificadas. Así lo confirmó hoy el subdirector de la Policía, general Alejandro Zapata.

“Tenemos claridad de personas que pudieron estar vinculadas en el hecho. Cuando ocurren hechos de estos generalmente no es espontáneo, hay una planificación anterior, gente que arrastra a las personas a un sitio, es decir, los ubican para que lleguen otros y eso es lo que estamos investigando”, dijo el general Zapata.

Sobre la posibilidad que el papá de Luis Díaz fuera llevado a Venezuela por sus secuestradores, que es una versión que ya manejan las autoridades, el general Zapata dijo: “Lo que sabemos es que el secuestro ocurre en La Guajira y por lógica está cerca a la frontera; no tenemos en este momento algún elemento de juicio [que] nos indique que se ha pasado la frontera, no lo podemos afirmar, pero tampoco lo descartamos. Es muy posible que busquen la posibilidad de escapar hacia ese lugar”.

Mega operativo en la zona

Y es que para la búsqueda de don Luis Manuel Díaz no se ha escatimado esfuerzo, por orden del presidente Gustavo Petro se desplegó un gigantesco operativo, el cual está siendo dirigido sin omitir detalle por el director de la Policía, general William Salamanca, quien está en el municipio de Barrancas, donde se dio el secuestro, manejando el Puesto de Mando Unificado en el que se coordina todo para la operación de rescate o liberación.

“Sobre eso (que estén en Venezuela) no puedo dar ninguna información, quiero ser muy prudente. La zona para salir la sobrevolé y tendrían que atravesar la serranía del Perijá, pero creo que por esa zona un ser humano no lo puede hacer. Estuvimos tratando de dejar ahí unos comandos y no pudimos por la tupidez de la selva. También desde anoche hay un bloqueo que hizo el Ejército por la parte baja de la serranía, que sería la salida a Venezuela”, explicó el general Salamanca a SEMANA.