¿El nuevo álbum de Shakira tendrá nueva canción dedicada a Piqué? Esto es lo que se sabe

Terminó la espera: después de siete años de la publicación de su último álbum de estudio, Shakira anunció nombre y fecha de lanzamiento de su nuevo trabajo de larga duración. Llevará por título Las mujeres ya no lloran y llegará a las manos de sus millones de fanáticos el próximo 22 de marzo.

El anunció lo hizo a través de sus redes sociales el pasado jueves: “Las mujeres ya no lloran. (Women no longer cry). Mi nuevo álbum, que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola, sino con todos ustedes y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”.

Shakira y Bizarrap estuvieron nominados en diferentes categorías de los Latin Grammy (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for Latin Recording Academy) | Foto: Getty Images for Latin Recording

Según la colombiana, “al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes, y mi vulnerabilidad, en resiliencia”, escribió la estrella barranquillera en su perfil de Instagram ante más de 90 millones de seguidores.

La artista, que vivió una suerte de renacer de su carrera tras su separación, resaltó que el apoyo recibido de sus fanáticas fue definitivo para moldear las letras de las composiciones que forman parte de este nuevo trabajo discográfico, el cual incluirá su exitosísima colaboración con Bizarrap.La pregunta que quedó flotando en el aire es si esta producción llegará envenenada, con dardos contra su ex Gerard Piqué.

¿Amor secreto?

Luis Miguel, el Sol de México. | Foto: getty images

Después de su regreso a los escenarios, en medio de una gira que lo tiene recorriendo buena parte de América Latina desde el año pasado, la vida de Luis Miguel, que este fin de semana se presenta en Bogotá, sigue fascinando a millones y, poco a poco, se conocen más detalles de su pasado.

Por medio del programa de televisión mexicano Ventaneando, la periodista Martha Figueroa, quien trabajó como editora en una revista de entretenimiento por los días en los que el Sol de México estaba en la cúspide de su carrera, contó que Luis Miguel fue novio de Thalía.

Recordó que, durante una sesión de fotos para una portada de la publicación, el artista la llamaba “preciosura”. Incluso, los cantantes, como parte de la sesión, plantearon una fotografía de ellos besándose. Este relato contradice lo que ambos artistas han contado en otras ocasiones, en el sentido de que no sostuvieron una relación porque se caían muy mal.

“Horrible fama”

Kate Winslet tenía 22 años cuando protagonizó Titanic. | Foto: afp

La historia es mundialmente conocida: Rose DeWitt Bukater, una caprichosa niña rica venida a menos, se enamora del artista sin hogar Jack Dawson a bordo de un enorme y lujoso trasatlántico que por primera vez zarpaba de los mares británicos para conquistar Nueva York.

La película se llama Titanic, se estrenó en 1997 y, además de convertirse en un ícono pop, ha recaudado desde entonces más de 2.200 millones de dólares. Su protagonista, junto con Leonardo DiCaprio, fue Kate Winslet, quien, contrario a lo que muchos puedan creer, no disfrutó de la fama que le llegó con apenas 22 años a causa de la cinta de James Cameron.

Así lo reveló la actriz, ahora de 48, en una reciente entrevista con la revista de moda Porter. “Sentí en esa época que debía ser de una determinada manera, o ser una cierta cosa, y como la intrusión de la prensa era tan poderosa, entonces mi vida era bastante desagradable. Hacerse famosa fue horrible”, aseguró.

¿No quería fama?

Emmanuel Restrepo, interpreta a Carmelo en la novela 'Rigo'. | Foto: Cortesía RCN

Uno de los personajes que más despierta amores y odios en la exitosa telenovela Rigo es el de Carmelo, una maravillosa interpretación del actor antioqueño Emmanuel Restrepo, que retrata al típico montañero, hijo de un hombre de pueblo con plata, cuyo mayor pasatiempo es presumir ante los demás su riqueza.

Fuera de su interpretación en la telenovela, desde esta semana los colombianos lo han visto también en La casa de los famosos, en la que se encarga de servir de enlace entre el programa y los usuarios en las redes sociales.

Sin embargo, ese no era el plan inicial del Canal RCN, que en realidad quería contar con Emmanuel como parte de la lista de 22 celebridades que desde el pasado 11 de febrero asumieron el reto de residir en una misma casa y enfrentar los desafíos de convivir con desconocidos.

Emmanuel, no obstante, le dio un no rotundo a la producción. “No quise, me daba mucho miedo. De verdad, muy valientes y tesos a todos los que están allí adentro”, dijo el actor.

Danza felina

La artista plástica colombiana María Esther Panesso Mercado. | Foto: suministrada a semana api

La artista plástica colombiana María Esther Panesso Mercado sigue cosechando éxitos por el mundo. Después de conquistar el Beka, museo ubicado en el Rockefeller Center, en la Quinta Avenida de Nueva York, con una obra en la que exploró el universo femenino, ahora busca ser profeta en su tierra con una exposición que abrió sus puertas el pasado 15 de febrero en W Bogotá Hotel. Se llama ‘Danza felina’ y estará abierta al público durante un mes.

En marzo, la bogotana, nombrada por la revista Forbes, en su edición de diciembre pasado, como uno de los 50 mejores creativos de Colombia, estará con sus obras en Tokio, Japón, como parte de la exposición Arcot, muestra colectiva que se desarrolla en el barrio Daikanyama, uno de los más exclusivos de la capital japonesa.

Después, la mira de Panesso, que dejó de lado su carrera como abogada para dedicarse a la pintura, una pasión que sentía desde niña, está puesta en Chile. “Ya he tenido reuniones con la embajada de Colombia en ese país”, revela la reconocida artista en SEMANA.

Belky, ahora embajadora

Belky Arizala, modelo colombiana. / Fotografía : Edoardo Maldonado Vestuario: Rosiris Miranda. | Foto: Edoardo Maldonado-vestuario: rosiris miranda

La modelo Belky Arizala se ha caracterizado por apoyar, a lo largo de su carrera, diferentes causas sociales. Desde que se dio a conocer en el país en el concurso de belleza Miss Cúcuta, en 1996, la también actriz y administradora de empresas se ha dedicado a ser una voz visible de las comunidades afrodescendientes en Colombia y una defensora de la belleza, por lo que incentiva a modelos afros para sentirse orgullosas de su piel y cabello natural.

Ahora la modelo se convirtió en embajadora del Fondo de Agua de Bogotá Región, una plataforma que aboga por la seguridad hídrica y la conservación de ecosistemas en la capital del país. La cucuteña la describe como una iniciativa para “visibilizar y sensibilizar sobre los impactos de los recientes incendios forestales” que azotaron a Bogotá a finales de enero pasado.