El reconocido locutor Alejandro Villalobos se niega a cumplir 41 años: “Tengo un trabajo y una mujer que me hacen sentir de 40″

Para nadie es un secreto que uno de los grandes temores de las personas a nivel general es la vejez, un proceso natural del ser humano que trae consigo una serie de cambios, siendo uno de los más temidos la aparición de las arrugas.

Después de los 40 años, estas empiezan a tomar más fuerza y, aunque muchos opten por procedimientos estéticos para prevenir su aparición, resultan inevitables y tarde o temprano se van a reflejar en todo el cuerpo.

Pues bien, frente este tema se hicieron virales en las últimas horas unas declaraciones del reconocido periodista de radio Alejandro Villalobos, que a través de un video publicado en su cuenta oficial de Tik Tok, expresó que se niega a cumplir 41 años.

“Quiero informar a la opinión pública que he decidido, a partir de hoy, tener 40 años. El 24 de septiembre cumpliré 41 y estoy trotando todos los días 4,5 kilómetros y el fin de semana 10. Tengo un trabajo y una mujer que me hacen sentir de 40, tengo ganas y proyectos en mi vida que me dan como para 25 o 30 años más”, empezó recalcando el comunicador.

“De modo que quería informar eso, hablaré con la Registraduría, no sé qué voy hacer con Colpensiones, pero bueno, ese ya es otro problema. Un amigo me decía que todo está en la mente, pues yo no soy la mente, pero tengo 40 años de vida y de ganas de hacer vainas”, concluyó Villalobos.

El actual locutor de RCN Radio generó todo tipo de reacciones al compartir este video. Incluso, varias personas se respaldaron a Villalobos y afirmaron que también tendrían 40 años para toda la vida.

Aunque el periodista Manuel Teodoro no es una figura pública que genere controversia con asuntos personales, recientemente dio de qué hablar por el cambio físico que tuvo su rostro después de haberse sometido a una cirugía estética.

El reconocido periodista, que es el rostro del programa ‘Séptimo día’, de Caracol Televisión, contó en entrevista para el espacio de entretenimiento La red, la razón por la que decidió pasar al quirófano.

Según su relato, además de estética, era un asunto de cómo se sentía en cuanto a los cambios que ha tomado su cuerpo con el paso de los años, pues en realidad se sometió a esta intervención por el aspecto que tenían sus párpados y cejas que afectaban directamente su labor diaria.

“Tenía los párpados y las cejas prácticamente hasta la mitad de donde está mi ojo y se estaba tapando”, explicó el comunicador y aseguró que esto le estaba ocasionando algunas complicaciones en sus rutinas mientras cumplía con los compromisos relacionados con el programa de investigación que conduce.

Manuel Teodoro indicó que la caída de sus párpados y cejas le estaba impidiendo ver correctamente y, en el caso de su trabajo, le costaba mucho leer de manera adecuada la información que pretendía dar frente a las cámaras.

De hecho, Teodoro aseguró que para él no fue una decisión fácil de tomar someterse a esta cirugía estética. Tanto así, que una de las peticiones más importantes que le hizo al especialista encargado de la cirugía fue que se tratara de un cambio muy sutil para no llamar tanto la atención de la audiencia, que durante años lo ha visto en la televisión nacional y que ahora ha sido testigo de su cambio físico.

Pese a que no quería que fuera tan notorio el procedimiento, el presentador reconoció que sí es vanidoso. “(Lo hice) por querer sentirme mejor conmigo mismo y porque a los 62 años todo comienza a caer o es algo que hay que hacer, quiero advertir a todo el mundo: ‘Oiga usted no tiene que hacer eso si no quiere’. Es netamente estético, no podemos negar que vivimos en una sociedad no solamente en Colombia, sino en el mundo, donde todo entra por los ojos y pues uno quiere lucir bien”, agregó.