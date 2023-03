En España se van de frente contra Shakira y destapan video para que quede mal por “antipática”; la artista respondió

La colaboración entre Shakira y Bizarrap, sin duda alguna, se convirtió en el primer gran fenómeno musical del año luego de romper varios récords y superar los 200 millones de reproducciones en YouTube, siendo una de las canciones más escuchadas en la historia de esa plataforma.

“Yo contigo, ya no regreso. Ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música. Perdón que te salpique. Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, dice una de sus estrofas.

Shakira y Bizarrap en el 'Show de Jimmy Fallon' - Foto: Foto tomada de Twitter @FallonTonight

La canción ha tenido tanto éxito, que la colombiana y el argentino se presentaron la semana pasada en el Show de Jimmy Fallon, el cual es uno de los programas más importantes de la televisión norteamericana.

No obstante, desde España, como era de esperarse, criticaron nuevamente a la artista barranquillera, quien supuestamente tuvo una mala actitud con algunos de los fanáticos que la estaban esperando afuera del edificio donde se llevó a cabo la entrevista.

“Shakira demostró ayer muy poco tacto con sus fans. Diez horas esperándola en la puerta del estudio de Fallon y ni se dignó a firmarles un mísero autógrafo. Nada que ver con la simpatía y cercanía que mostró en directo. Pura fachada”, precisó Saúl Ortiz, reconocido periodista ibérico.

Shakira demostró ayer muy poco tacto con sus fans. Diez horas esperándola en la puerta del estudio de Fallon y ni se dignó a firmarles un mísero autógrafo. Nada que ver con la simpatía y cercanía que mostró en directo. Pura fachada. O tal parece. C’est la vie. — Saúl Ortiz (@saulortizs) March 11, 2023

Tensión entre Shakira y sus fans en Estados Unidos 💥 #FiestaT5 https://t.co/p94IViZ0bz — Fiesta (@fiestatelecinco) March 11, 2023

La cantante volvió a recibir críticas desde España - Foto: GC Images

Shakira y Bizarrap la rompieron en el 'Show de Jimmy Fallon' - Foto: Foto: Instagram @fallontonight.

El presentador, de igual manera, mostró en Fiesta (matutino de Telecinco) un video en el que, aparentemente, se veía la poca empatía de la colombiana, a la que tachó de “antipática”.

Pese al intento del comunicador de hacerla quedar mal, la grabación deja ver que la colombiana les agradeció a todas las personas que se encontraban en el lugar por las muestras de cariño que le dieron. Además, en la pieza audiovisual se puede apreciar que esta es retirada bajo un fuerte esquema de seguridad.

Shakira, por su parte, no dejó pasar por alto esas acusaciones y compartió este miércoles en su cuenta de Instagram los mejores momentos que vivió con varios de sus seguidores antes, durante y después de su presentación en el Show de Jimmy Fallon.

“Gracias a mis fans por venir a estar conmigo y por estos momentos inolvidables. Los quiero mucho”, fue el mensaje que escribió la cantante barranquillera para acompañar la publicación, que se hizo viral rápidamente.

Shakira interpretó su canción con Bizarrap en el 'Show de Jimmy Fallon' - Foto: Getty Images / NBC

La colombiana tuvo un momento especial con sus fans durante la presentación - Foto: Foto: Instagram @fallontonight.

Cabe recordar que Gerard Pique rompió esta semana el silencio en El món a Rac1, programa presentado por su amigo Jordi Basté, y se pronunció por primera vez sobre la mediática canción de Shakira.

Aunque intentó no nombrar a la colombiana, el empresario español recalcó que él y ella tienen el deber de proteger a los menores, así como que cada uno toma las determinaciones que cree correctas. Sin embargo, señaló que lo ideal es que los pequeños no sufran.

“Obviamente la he escuchado. No quiero hablar del tema, no creo que toque. Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, y es proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que considera oportunas. No tengo ganas de hablar más del tema, lo único que quiero es que los niños estén bien”, manifestó Piqué, visiblemente incómodo.

Piqué se desahogó con respecto a la canción de Shakira - Foto: NMás/RAC1

Gerard Piqué confesó que escuchado la colaboración entre Shakira y Bizarrap - Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique y @shakira

Estas declaraciones, que no pasaron inadvertidas, dejan ver que el exjugador del Barcelona nunca ha estado de acuerdo con el comportamiento que la artista ha adoptado desde su ruptura.