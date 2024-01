El rey Carlos toma una drástica pero silenciosa medida para marginar a su hermano Andrés y a su hijo Harry. Esta fue su decisión

Los príncipes Andrés y Harry, que renunciaron a sus deberes como miembros de la familia real británica, no pueden asumir la función de consejeros de Estado para sustituir al rey en caso de incapacidad, según resolvió la corona en 2022, recuerda el viernes The Times. El diario desempolvó esta decisión cuando el rey Carlos III y su nuera, la princesa Catalina, esposa del príncipe heredero William, afrontan problemas de salud y la opinión pública se pregunta quién puede reemplazarlos, después de que los tres pospusieran sus próximos compromisos.

El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III, y su esposa Meghan, decidieron salir de la familia real en 2020 e instalarse en Estados Unidos. “Nunca me fui. Es un paso atrás en lugar de un retiro. Era un ambiente muy difícil, como creo que mucha gente vio. La prensa estaba destruyendo mi salud mental. Era tóxico, así que hice lo que cualquier marido y cualquier padre haría… necesito sacar a mi familia de aquí. Pero nunca me retiré. Y en cuanto a lo que a mí concierne, cualquiera sea la decisión hecha de aquel lado, nunca me retiraré. Siempre estaré contribuyendo, pero mi vida es el servicio público donde sea que esté en el mundo, será siempre lo mismo”, dijo hace poco en el programa The Late Show.