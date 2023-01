El tiempo de “luto” que Shakira le debe rendir a Piqué, según un conferencista especializado en relaciones

El impacto de la más reciente canción de Shakira, producida por Bizarrap, no era esperado por nadie. Es decir, la colombiana es conocida en el mundo entero, pero ni siquiera con el éxito musical Monotonía, en el que también le lanzaba dardos a Gerard Piqué, logró dar tanto de qué hablar. No en vano, es el momento en que continúa siendo tendencia en Twitter.

La Music Session #53 generó todos tipo de comentarios, algunos aclamando a la colombiana por la manera en que está superando su tusa, incluso viéndola como un símbolo de empoderamiento femenino, y otros criticándola por expresar sus sentimientos tras la ruptura amorosa con Piqué, aún más por dejarle más de una pulla a Clara Chía.

La 'tiradera' de Shakira a Piqué incluyó la frase "cambiaste un Ferrari por un Twingo", la cual fue interpretada por los fans como una comparación con Clara Chía, actual pareja del exfutbolista. - Foto: Montaje con fotos de: YouTube Bizarrap/Instagram Jordi Martin (jordimartinpaparazzi) y Twitter @Nico_Crux

Entre quienes aclamaron a Shakira sobresale Jorge Lozano, conferencista internacional especializado en relaciones humanas y calidad de vida, además de conductor y presentador de radio y televisión. En su cuenta en Instagram, donde suma más de 2,4 millones de seguidores, publicó:

“Este es un mensaje para Shakira o debería de llamarte la loba asesina. Mamacita no perdonas. En una canción enterraste a tu ex, a su ex y al de todas. Hasta tu pobre suegra salió raspada. Eso les pasa por patearle la reja a una loba enjaulada. Y yo sé que a veces te cansas de sanar, de perdonar y de todo eso. A veces solo tienes ganas de traumatizarlos de regreso, y no importa si fue con una colombiana, con una francesa o con una española. Es como si la basura se hubiera sacado sola”.

Lozano también planteó que Shakira fue mucho para Piqué y consideró que fue mucho lo que ella le aguantó al exfutbolista.

“Dime, cucaracho, tú crees que yo te iba a aguantar tus fiestecitas y tus engaños. Dime. Yo, la mujer que escribió Antología a los 17 años. Y el día de hoy creo que a todos nos queda claro, Shakira, que clara-mente tú no tomas agua de chía. Pero qué más podemos decirte, mamacita, fuiste mucha dinamita para una mecha tan cortita”, agregó.

El luto que Shakira debe guardarle a Piqué

Lo mejor, sin embargo, fue el momento en el que le pidió a la colombiana no seguir rindiendo “luto” al padre de sus hijos, Milan y Sasha. “Shakira te dejo esta frase y con esto me voy despidiendo: Todo lo malo lo vivo, lo aprendo y me desprendo. A un buen amor, se le guardan 28 días de luto, pero a un mal amor, Shakira, luto no me le guardas ni un minuto”.

Catalina Gómez, a diferencia de otras famosas, le 'dio palo' a la nueva canción de Shakira. - Foto: Tomada de Instagram @apuntesdecata y @shakira

Así mismo, le pidió no arrepentirse si en algún momento sintió que le estaba pidiendo demasiado al exjugador del Barcelona FC, además copropietario de la compañía Kosmos. El problema no fue exigir, sino a quién le exigió: alguien que, al parecer, no estaba dispuesto a dar.

“No te arrepientas de haber sido la correcta, aunque haya sido con la persona incorrecta. No estabas pidiendo demasiado, se lo estabas pidiendo al hombre equivocado, y a él, lo veo despreocupado. Cero responsabilidad afectiva, el desgraciado”, comentó en una grabación, que se acerca a los 5.000 ‘me gusta’ en Instagram.

Para concluir, el conferencista le recomendó aprovechar la decepción amorosa por Gerard Piqué en la música, la que dejó de lado para irse a vivir con él a España pensando en el bienestar de toda la familia, en especial si se puede lucrar con ello.

Piqué acompañado de Sasha y Milan, sus dos hijos con Shakira - Foto: REUTERS

“Ni modo, mamacita, a facturar cada lágrima, cada mentira, cada desvelada. Dile: cucaracho, la facturación no viene clara, viene cara. Y se pueden burlar de ti subiendo fotos en calzones, tú déjalos, mamacita, hay gente que pudiendo tener caviar, se conforma con frijoles”, expuso.