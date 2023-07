Elenco y autor de ‘Los Iniciados’ entregaron a SEMANA detalles de la película basada en el universo literario de Mario Mendoza

Como si se tratara del Universo Cinematográfico de Marvel o del Universo Extendido de DC, en que varios personajes de cómics diferentes se unen para generar una historia sorprendente, ‘Los Iniciados’ hará converger las realidades de algunos de los libros del escritor colombiano Mario Mendoza.

El autor es reconocido por títulos como ‘Satanás’, ‘Kaópolis’, ‘La melancolía de los feos’ o ‘Lady Masacre’ , los cuales sirven como un reflejo de los aspectos más dañados u oscuros de la sociedad latinoamericana.

Mario Mendoza reveló que 'Los Iniciados' tiene influencia del mundo del cómic. - Foto: SEMANA

Con todo el apoyo del autor, el proyecto de Prime Video dirigido por Juan Felipe Orozco contará con el guion de Nicolás Serrano, quien también escribió ‘Distrito Salvaje’, ‘Frontera Verde’ y la premiada ‘El robo del siglo’. El libretista recibió el apoyo de Esteban Orozco para dichas funciones creativas.

Si bien Mendoza estuvo presente en cada parte de la realización, él mismo abogó por la independencia narrativa que el largometraje pueda tener en relación a los textos, a pesar de estar relacionadas.

“Yo creo que la literatura es juzgada como literatura es juzgada con unos determinados patrones muy claros y el cine se juzga cinematográficamente, entonces los personajes de los libros deben ser juzgados en los libros y esto que hicimos en ‘Los iniciados’ debe ser juzgado cinematográficamente”, dijo el escritor sobre separar los libros del filme, pues es común que las personas establezcan comparaciones.

“Me parece que es una labor increíble y a mí al menos, de manera inevitable, me sucede que ya me alejo un poco del universo literario y para mí Frank, Gaby y muchos de los personajes de la película tienen el rostro ya de los actores”, siguió insistiendo en diálogo con SEMANA.

De esta manera, la cinta tiene como eje la unión de todo el universo literario de Mendoza en una historia. Así, la trama seguirá al periodista Frank Molina, personaje de ‘Lady Masacre’, ‘La melancolía de los feos’, ‘Diario del fin del mundo’ y ‘Akelarre’.

En esta ocasión, el protagonista vive en un futuro en que el agua limpia escasea y hay una lucha de poder por el control de la ciudad. Con ese contexto, el cronista, quien además tiene problemas con el alcohol, buscará respuestas sobre la muerte de su mejor amigo.

Andrés Parra fue el elegido por el equipo de producción para personificar a Molina. El histrión le dijo a esta casa editorial cómo fue llevar a cabo la labor de interpretar a un gran investigador periodístico.

Andrés Parra será el justiciero en 'Los Iniciados' - Foto: SEMANA

“A mí lo que más me gusta es eso, ser la voz de un periodismo serio, de un periodismo que no está al servicio del poder o detrás del poder, de un periodismo que no manipula, que no miente que no tergiversa todo al que le preocupa, que es capaz de enfrentarse al poder y que no se vende. Yo creo que eso es lo más motivador”, acotó.

Dice que para él fue como “hacerle un homenaje a ese periodismo que bastante falta nos hace. Eso es lo más emocionante y lo más bello”.

Mientras tanto, el experimentado cubano Jorge Cao dará vida a Augusto Pombo, el gran antagonista. Este personaje es una representación del poder, las élites y la maldad. De hecho, fue por esa oscuridad alrededor de su rol sobre la que el actor habló con este medio.

Jorge Cao será el "villano" de la película - Foto: SEMANA

“Lo que más me llamó la atención creo que es la concepción general de la atmósfera de la película y la manera en cómo va a llegar al espectador. Entonces yo creo que eso es muy valioso. Evidentemente es parte del mundo de Mario, pero fue un punto de partida que nos permitió a los actores hacer un trabajo de creación en serie, profundo y humano de cada uno de los personajes”, comentó en entrevista.