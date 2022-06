Elizabeth Loaiza se confesó y reveló si quiere tener más hijos

A través de las redes sociales, los fanáticos de las celebridades han podido apreciar como varias de ellas han anunciado sus embarazos, el proceso que llevan con los mismos y si desean o no pasar por uno nuevo.

En esta ocasión fue la exreina de belleza y modelo caleña Elizabeth Loaiza, quien anunció a través de sus historias de Instagram que planea tener más hijos después de dar a la luz en pocas semanas a su segunda hija, Mía.

En el video, Loaiza explica que se practicó un examen de sangre de rutina el pasado lunes. Allí, la mujer que le practicaba el examen le preguntó si se iba a operar para no tener más hijos, a lo que la modelo respondió que no y que, de hecho, planeaba quedar nuevamente en embarazo pronto.

“Hoy me estaban haciendo examen de sangre. Me dijo la señora ‘¡Ay! ¿Y te vas a operar?’ Y yo ‘¿Pero operar para qué?’ Me dijo, ‘no, pues para no tener más hijos’ y yo ‘¿cómo así?’ ¿A son de qué? ¡No! ¿Cómo se te ocurre? Yo si quiero más hijos y, de hecho, pienso quedar en embarazo durante la dieta”, afirmó la exreina.

“Eso les cuento, con mi esposo estamos pensando en quedar en embarazo de nuevo y durante la dieta ¡Ay, Dios mío!”, comentó.

Este embarazo ha representado un reto para Loaiza, pues logró concebir a su pequeña después de haber superado el cáncer de útero y que fuera sometida a un tratamiento con quimioterapia. La mujer tuvo un cáncer de primer grado que se produjo por un embarazo molar hidatiforme completo.

Al confirmarse la enfermedad, la mujer tenía dos opciones: quitarse el útero o hacer quimioterapia hasta que la hormona causante de esta dolencia se “normalizara”. Loaiza, en compañía de su familia, optó por la segunda opción, con el miedo de que no pudiera tener más hijos.

“Un día estás bien y al otro día tienes cáncer. Es duro, superduro oír una noticia de esas. Uno nunca se imagina que después de llevar una vida sana, hacer ejercicio, alimentarse bien y obrar de buena manera en la vida, te vaya a pasar algo así”, escribió la modelo y empresaria caleña, Elizabeth Loaiza, a través su cuenta oficial de Instagram cuando se enteró de que tenía cáncer.

Después de varios meses de lucha contra esta temible enfermedad, Elizabeth Loaiza le contó a todos sus seguidores que le ganó la batalla al cáncer: “Te tengo la noticia y el regalo más grande del mundo: Dios oyó tus oraciones y estoy libre de cáncer para que sigamos compartiendo muchos años más de alegrías”.

Después de dichos padecimientos y la superación de los mismos, ahora la caleña no solo tendrá una niña en pocas semanas, sino que planea quedar nuevamente en embarazo.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde la modelo tiene más de dos millones de seguidores, Elizabeth ha compartido videos de sus ecografías en la que se ve a la bebé que viene en camino. En una de estas ocasiones, la modelo acompañó el video con este tierno mensaje:

“Mamá, al saber que tenía cáncer, pudo haber decidido que le sacaran el útero, pero siempre soñó contigo y decidió someterse a las quimioterapias que fueran necesarias para lograr salvar tu casita (el útero)”, contó. Además, mencionó que ella y su pareja siempre habían soñado con ser padres. “Eres un milagro de Dios, siempre tuvimos fe de que llegarías a nuestras vidas”, mencionó