En video: Epa Colombia presumió el nuevo lujo que se puso en los dientes

Epa Colombia sería mamá y así se llamaría su hijo

En dicha entrevista, Epa Colombia confesó, además, que conoce a su actual pareja desde que era muy joven: “Cuando tenía como 15 o 16 años a mí me gustaba una niña, me parecía muy linda, muy hermosa; y por temas de la vida no se dieron las cosas. Entonces yo fui y la busqué, y le pregunté que si quería ser mi novia, que si podíamos intentarlo y me dijo que sí. Así fue como empezó todo”, afirmó la mujer de 27 años.