Entre estudios médicos y fe en Dios: el testimonio de una barranquillera que terminó en un sencillo musical

La mujer asegura que “Dios es más real que lo que la gente se imagina”.

27 de octubre de 2025, 3:53 p. m.
Lanzamiento de 'Tu Mirada' en Barranquilla.
Lanzamiento de 'Tu Mirada' en Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Barranquilla y el Atlántico sigueN siendo escenario de eventos musicales para todos los gustos. El pasado viernes, 24 de octubre, se realizó el lanzamiento de un sencillo musical llamado Tu mirada, junto con un devocional que tiene el título de Despierta tu fe, en las instalaciones de la Iglesia Boston Central.

La autoría es de la cantante, salmista y pastora Luz Danis Reyes Castro, conocida artísticamente como Kika Reyes, quien aseguró que el centro de su inspiración fue la fe en Dios y la mirada de Jesús sobre sus hijos.

La también educadora precisó que todo inició cuando enfrentó un momento muy complejo de salud, pues estudios arrojaban un posible cáncer, una situación que le retó su fe.

“Hubo un tiempo en el que cantaba de la fe, pero no la sentía; predicaba esperanza, pero dentro de mí había miedo. Fue en medio de la enfermedad que entendí que creer no siempre es sentir, sino decidir confiar”, dijo.

Para Kika Reyes, su experiencia es un trampolín para que otras personas no desfallezcan, no solo cuando se enfrenten a problemas de salud, sino a cualquier otro embate que la vida les coloque.

“Dios me habló claramente y me dijo que era momento de desplegar mi fe, no solo para mí, sino para que muchos otros también despertaran la suya y no solo en este tema de salud, sino en otros ámbitos de nuestras vidas ya sean personales, familiares y profesionales porque Dios están en todos lados”, afirma Reyes.

El lanzamiento fue una noche de adoración a Dios en Barranquilla.
El lanzamiento fue una noche de adoración a Dios en Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Por su parte, Tu mirada tiene un origen más íntimo y espiritual, así lo explica ella una y otra vez.

“Este sencillo nace de un encuentro con Jesús que me permitió redescubrir mi identidad como hija de Dios. Inspirada en el pasaje de Juan 4, la canción refleja ese momento en el que una mirada de amor puede cambiar la historia de una persona para siempre”, agregó.

Kika Reyes asegura que su fe fue incrementada por Dios.
Kika Reyes asegura que su fe fue incrementada por Dios. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Kika, o Luz Danys como también la conocen, es hija del reconocido y fallecido pastor Carlos Reyes y la pastora Dilia de Reyes, quienes son los fundadores del concilio de las iglesias evangélicas Boston en Colombia.

El lanzamiento culminó con una noche de adoración, testimonios y oración por milagros, en la que cientos de asistentes celebraron la fidelidad de Dios y el nuevo tiempo que inicia para la salmista.

