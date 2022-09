Epa Colombia relató cómo fue abordada por un hombre armado

Una de las figuras públicas más controversiales de los últimos tiempos en el país, Epa Colombia, les contó a sus seguidores que este 30 de agosto pasó por un sinnúmero de situaciones, entre las cuales indicó que fue abordada por un hombre armado.

En dicho sentido, Daneidy Barrera Rojas, nombre de la reconocida ‘influencer’, narró por medio de su Instagram que “ayer me pasó de todo. Un ‘man’ se me atravesó por la mitad de la carretera y se bajó a gritar. Yo dije, será que quiere una foto conmigo, qué será que quiere conmigo. “Le van a hacer daño, tenga cuidado”, inició con su narración.

Asimismo, la exitosa empresaria de las queratinas, productos estéticos y de belleza, ante la actitud intimidante y el mensaje de precaución que le dio esta persona, se percató que el hombre usaba chaleco antibalas y lo increpó.

“Socio, si usted tiene un arma hágame un favor y se la quita”. El man tenía un chaleco antibalas y un arma traumática y me dijo: “No, es que a usted no le voy a hacer nada”, explicó Barrera.

Aunque la empresaria no resultó herida, según lo que contó sí pasó por momentos de pánico. Este hombre la arrinconó contra un muro, advirtiéndole que le querían hacer daño.

“Él se vino encima mío, yo busqué de una vez una pared, yo me alcancé a asustar y como dicen que hago cosas como lavar dinero, traficar y hacer otras cosas, la gente cree que en mi automóvil ya no tengo queratinas para el cabello, ni ropa interior para regalar a la gente en la calle, creen que tengo es dinero y vienen por él”, contaba la influencer.

Dicho esto, agregó que a ella no le puede pasar nada porque hay muchas mujeres y muchos hogares que dependen de las queratinas y de todo este mercado que viene con la empresa de Daneidy.

Tras esta narración, la empresaria manifestó que, aunque tiene susto, eso no le va a impedir ir a la bodega y mostrar sus nuevos productos.

Al ver esto, se rumora que la historia que recién contó Epa Colombia era solamente el gancho para que sus seguidores conocieran el producto que la influencer pretende lanzar.

El nuevo emprendimiento de Epa Colombia

Epa Colombia ha estado ocupando las portadas de los portales de farándula y chismes, pues la joven emprendedora permanece en la lupa por diversas polémicas que tienen que ver con su vida personal y empresarial.

Entre las más recientes declaraciones, una examiga de la influenciadora la acusó de realizar acciones ilegales relacionadas con el lavado de dinero.

Yoli Álvarez, quien se hace llamar la ‘Barbie colombiana’, aseguró: “Por lo que viví, por lo que fui testigo y por lo que escuché en el tiempo en el que estuve con ella –Epa Colombia–, puedo decir que sí lava dinero”.

Ante las acusaciones, Daneidy manifestó que seguiría enfocada en su trabajo. Como suele hacerlo, la mujer apareció en historias de Instagram para hablar sobre su nuevo emprendimiento y también lanzó una que otra indirecta sobre las declaraciones de su examiga.

Según las declaraciones de la multifacética mujer, debido a una supuesta falta de determinadas herramientas para el cabello en varios puntos de Colombia, ella tomó la decisión de comercializarlos en su empresa de queratinas. De igual forma, aprovechó el anuncio para, al parecer, lanzar fuertes palabras contra su examiga.

Es así como Epa Colombia dio a conocer que venderá cepillos para planchar el cabello, porque, asegura, estos utensilios son escasos en varios lugares. Por lo tanto, importó estos productos y ahora harán parte del emprendimiento que le ha generado sumas significativas de dinero.

“Yo, directamente, traje los cepillos. En este momento los están descargando en la bodega (...) “Mientras yo trabajo, busco clientes y traigo productos a Colombia, tú tienes que dar la de ‘Dea’, la de abajo, linda”, manifestó Epa Colombia.

Sumado a esto, en otras historias de Instagram, la influenciadora agregó: “La diferencia entre tú y yo es que yo sí genero dinero, mi amor, legal”, concluyó.