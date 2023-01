“Es del personaje, esto no es mío”: A María Adelaida Puerta le desempolvaron video sobre si se operó para su papel en ‘Sin Tetas no hay Paraíso’

Una de las producciones más aclamadas de la televisión colombiana ha sido Sin tetas no hay paraíso. Esta adaptación de la novela escrita por Gustavo Bolívar (quien fue durante varios años senador de Colombia y escribió a su vez El Capo) y lanzada a las pantallas en el 2006 por Caracol Televisión llegó a ser traducida a varios idiomas.

Desde su lanzamiento en el 2006 hasta hoy en día sigue causando conmoción, pues incluso ha llevado a que se realicen más de cuatro producciones entre las que se encuentran remakes o secuelas.

La historia de Catalina Santana, una niña que queda deslumbrada por los lujos que trae el narcotráfico, fue llevada a las pantallas por primera vez con un elenco protagonizado por Marilyn Patiño, Sandra Beltrán, Patricia Ércole y María Adelaida Puerta.

Tras varias secuelas que se han vuelto populares en plataformas como Netflix, ‘Sin tetas no hay paraíso’ parece no perder vigencia.

Recientemente, han desempolvado un video del 2006 —época en la que fue lanzada la novela— de la actriz María Adelaida Puerta, quien se encargó de darle vida a Catalina Santana, en una entrevista concedida en ese momento al presentador y experto en telenovelas, Carlos Ochoa, y allí confesó detalles de lo que fue su preparación para el personaje.

Una de las dudas que más tenían los fanáticos era si la actriz paisa se hizo una mamoplastia de aumento para darle vida a la historia de una niña que queda envuelta en la prostitución y el tamaño de sus pechos hace parte de la trama central de la novela.

En entrevista, María Adelaida fue directa con su respuesta mientras mostraba su vestuario para la novela: “Esto es del personaje porque esto no es mío. Esto es ropa de Catalina, de su etapa cuando ya tiene lo que quiere porque esto no es mío, es prestado, es de mentiras. Esta pinta es cuando deja de lado el colegio y se dedica a otro tipo de vida”, señaló, además agregó que su papel fue “una experiencia bastante interesante porque es una historia real”.

Luego sorprendió cuando desarrolló su repuesta: “Yo personalmente no estoy de acuerdo con las cirugías, nunca me operaría. Respeto a cada quien con lo suyo, yo creo que cada persona tiene que asumir su cuerpo como es. El paraíso no me parece que sea esto y conseguir dinero a punto de tu cuerpo no creo que ese sea el camino ni el paraíso”.

Así lucen hoy las protagonistas de la famosa novela ‘Sin tetas no hay paraíso’

Fue tan grande su éxito que fue necesario crear más de una secuela, de allí surgieron Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso. A pesar de la sensación que causaron estas producciones, muchos no olvidan la novela en la que Carmen Villalobos saltó al estrellato en su juventud, junto a los personajes de Catalina, Paola, Ximena, Vanessa y Yésica ‘La Diabla’.

Desde el 10 de enero de 2023, la popular telenovela volvió a estar al aire en la televisión. Luego de 17 años de su estreno, con el paso del tiempo, el elenco original ha venido cambiando.

La trama hace parte del género denominado narconovelas y narra la historia de Catalina Santana, quien es una adolescente que vive en Pereira. Junto con su amiga Yésica ‘La Diabla’, Catalina hace parte de una red de mujeres que les ofrecen servicios de prostitución a los narcotraficantes presentes en la ciudad. Ellas son recompensadas con dinero, lujos y una vida diferente a la que tienen en el barrio. Sin embargo, por el tamaño de sus senos, Catalina no es admitida en la red.

Por esta situación, Catalina hace lo imposible para implantarse senos de silicona, sin pensar que al hacerlo, estaría acabando con su vida. Adicionalmente, la historia muestra los daños ocasionados por el narcotráfico en la sociedad.

Muchos recuerdan el personaje de Ximenita, interpretado por Carolina Sepúlveda. No solo porque era una de las mejores amigas de Catalina Santana, sino que al mismo tiempo era su cuñada, novia de Byron. A la actriz no se le ha visto en la televisión desde su participación en la comedia Felices los cuatro en el 2021. Así luce Carolina a sus 41 años.

Paola fue uno de los personajes más importantes de la producción. Tanto así que después aceptó participar en la secuela de la novela con su mismo personaje.

Así se ve Alejandra Pinzón en la actualidad, con 36 años, quien es madre de dos pequeños y cuenta con una empresa de ropa.

María Fernanda Yepes es recordada como una de las villanas más populares de la televisión con su papel de Yésica. Hace poco, la actriz estuvo participando en la serie de Netflix Oscuro Deseo, pero la paisa ha decidido llevar su vida por otro camino y se ha alejado de la actuación a sus 42 años.

A los 24 años, Carmen Villalobos saltó al estrellato con su protagónico en Sin senos no hay paraíso. La barranquillera se dio a conocer siendo la estrella de una historia en la que una niña de barrio queda deslumbrada con los lujos que tienen sus compañeras gracias a la prostitución en el mundo del narcotráfico y decide unirse.

Desde entonces, la carrera de Carmen como actriz ha ido creciendo, hasta el punto de ser una de las mujeres mejor pagas en el medio. Así se ve a sus 40 años.