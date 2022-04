“Es una estafa”: Melissa Martínez denuncia que usaron su imagen de manera ilegal

La periodista barranquillera Melissa Martínez se ha ganado un espacio importante en los últimos años dentro del periodismo deportivo colombiano, siendo reconocida inicialmente por su paso por RCN, luego en Fox Sports y actualmente en la cadena internacional ESPN.

Además de esto, la comunicadora ha llamado la atención del mundo del fútbol por su noviazgo y posterior matrimonio con el futbolista uruguayo de Independiente Santa Fe Matías Mier, quién se conoció con Melissa mientras el jugador estaba en el Junior de Barranquilla.

Actualmente, Melissa es de las periodistas deportivas más bellas del continente, lo que ha hecho que llame la atención de colombianos y extranjeros cada vez que va a cubrir un evento deportivo internacional como han sido los Mundiales y las Copas América.

Todo esto se ha hecho más popular desde que se han publicado en redes sociales las fotos del drástico cambio físico que tuvo la barranquillera desde su comienzo en el periodismo cuando lucía con algunos kilos más de los que tiene actualmente.

Justamente este tema ha despertado la curiosidad de muchos usuarios de las redes sociales, por lo que una marca aprovechó la situación para usar ilegalmente la imagen de la periodista y promocionar su producto que busca mujeres interesadas en bajar de peso en corto tiempo.

A través de su cuenta personal de Instagram, la presentadora de ESPN les aclaró a sus más de dos millones de seguidores en la red social que la publicidad del producto que usa su imagen para bajar kilogramos de manera rápida y en corto tiempo es completamente falsa.

“No crean en eso. Es una estafa”, escribió en la historia la periodista barranquillera advirtiendo del peligro de estas falsas publicidades en internet.

Además, Melissa confirmó que para lograr la reducción de peso que tanto ha llamado la atención en su cambio físico, ha tenido una estricta disciplina de ejercicio y deporte, por lo que insistió en que este tipo de productos no son verídicos y que engañan a la gente usando su imagen para conseguir clientes.

“Yo levantándome a hacer ejercicio, mostrándoles la comida que voy a comer esta semana superjuiciosa y me mandan en Facebook una publicidad donde yo digo dizque bajé nueve kilos en una semana… ¿Cómo fue eso? ¡Qué barbaridad! ¡Y todavía la gente compra esos productos!”, afirmó Martínez burlándose de la situación.

Ricardo Henao se va de ESPN: ¿cuál será su nuevo rumbo?

El periodista que estuvo durante más de dos años en ESPN, cadena deportiva internacional, ya no estará más en los programas ESPNF90 y EQUIPOFC, según le confirmó a SEMANA.

Win Sports será la nueva casa del presentador y comentarista deportivo. Regresar al canal colombiano de deportes es muy significativo para el periodista de 53 años que integró el equipo de Win en sus inicios.

“Es una muy buena posibilidad en el aspecto profesional. Me hicieron un buen ofrecimiento para volver y la verdad tomé la decisión porque seguiré haciendo lo que me gusta. Ya trabajé ahí durante un buen tiempo, sé el sitio que es, la casa que es y el gran medio que se tiene. Hay espacios muy importantes para poder explorar y seguir creciendo. Estoy regresando a mi casa”, dijo el periodista en diálogo con SEMANA.

Ricardo estará en los programas de opinión y transmisiones de fútbol. “Mezclaré dos cosas que me encantan: debatir y opinar, y estar en las transmisiones de fútbol. He comentado durante más de 25 años y esta casa me permite el desarrollo de la actividad con los programas y todo lo que se desarrolla allí. Es muy positivo en un lugar, un ambiente y los colegas que conozco”, aseveró.