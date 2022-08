“Esa vieja estaba borracha”: Epa Colombia defiende a sus escoltas de su presunta agresión a una mujer

En las últimas horas, se han conocido diferentes videos en las redes sociales, donde una mujer denuncia un atemorizante hecho que vivió en compañía de su familia en el sector del Salitre, en el occidente de Bogotá, donde se ve a los escoltas de la influencer Epa Colombia, lanzando disparos al aire.

De acuerdo con la mujer que denuncia los hechos, los escoltas incumplieron las normas en un McDonald’s en la noche del 30 de julio.

En dichos establecimientos los vehículos deben hacer la fila para entrar; sin embargo, cuando un grupo de clientes estaba en la fila fueron interrumpidos por otro carro que llegó con un gran esquema de seguridad motorizado.

Según se lee en un post de Instagram, el esquema de seguridad estaría intentando mostrar sus armas para que el auto que custodiaban no tuviera que hacer fila.

En la historia se lee que los funcionarios del establecimiento decidieron llamar a la Policía y aconsejaron a los afectados presentar una denuncia formal ante las autoridades, ya que al parecer no era la primera vez que sucedía algo así con la empresaria.

En ese sentido, Epa Colombia se pronunció aclarando lo que pasó con sus escoltas en el reconocido restaurante de comidas rápidas, afirmando que todo lo denunciado fue mentira y que así no pasaron las cosas.

“Lo que tú viste en el Salitre es mentira. Esa vieja estaba borracha, ella creyó que por trabajar en el Gobierno, tenía el derecho de tratar mal a mis escoltas. Esa señora no subió bien el video y lo editó”, indicó Epa Colombia.

Además, agregó que sus “escoltas merecen respeto”. También afirmó que en ese lugar es donde trabaja y manifestó que en ese sector concurren muchas personas con cargos importantes.

Cabe señalar que a Barrera en los últimos días la han tildado de mala vecina por el exceso de ruido que hace en su apartamento y una supuesta mala conducta con los demás.

Creadora de ‘Barbie Bichota’ le hace el feo a Epa Colombia

De otro lado, los fanáticos de Karol G quedaron sin palabras en las plataformas digitales luego de que se hiciera viral un inesperado contenido en el que se presentaba a la ‘Barbie Bichota’.

Semanas atrás, Shirly Cabrera, creadora de la marca Fefa M Doll, emprendimiento bogotano, se robó las miradas de los curiosos en TikTok tras presentar el modelo inspirado en la intérprete de ‘Ay, Dios Mío’.

La diseñadora le dio su toque personal a este juguete, implementado atuendos representativos de la cantante, como el que lució durante Coachella 2022.

Ante el auge que tomó este tema, un medio internacional quiso entrevistar a la dueña del emprendimiento y preguntarle sobre la creatividad que usó para llevar a cabo esta idea en el mercado. En la conversación, Cabrera expuso su admiración por la celebridad del género urbano y el respeto que sentía por la carrera que llevó a cabo.

El presentador del espacio digital indagó sobre la creación de las muñecas y quiso saber cuáles personajes o famosos no haría Shirly en su empresa. La emprendedora no dudó en responder y asegurar que jamás haría un juguete de este estilo de Epa Colombia, cuyo nombre de pila es Daneidy Barrera Rojas.

“¿Hay alguna figura que tú no harías ni porque te paguen?”, dijo el hombre, a lo que la empresaria respondió: “No, no haría algunas figuras. De Colombia nunca haría a la Epa Colombia”.

Las opiniones de los curiosos no se hicieron esperar y más de uno apoyó la respuesta que dio la dueña de la marca, expresando “que la tenía clara” y que la empresaria de queratinas “no demoraba en salir a buscar quién le hacía una muñeca personalizada”.