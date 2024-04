Escándalo por mujeres que les bailaron a policías del Esmad en pleno concierto de Karol G

Al respecto, algunos internautas comentaron: “las mujeres hoy en día manejan una doble moral muy fuerte. Si fuera al contrario, lo acusan de una de acoso (...) ¿Qué necesidad de meterse con personas que ejercen autoridad y que no les están haciendo nada? Abuso de libertades (...) Donde sea un grupo de hombres quien hiciera eso a un grupo de mujeres policía, ahí si se estuviera opinando. En este país se opina según el género (...) Hay mujeres que de verdad dan mucha pena ajena (...) No me parece gracioso me da lástima y vergüenza ajena. Pena de mujeres !!!”.