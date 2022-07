¿Espera que baje el dólar? La razón por la que Marbelle aún no se ha ido del país

Desde las elecciones de segunda vuelta, tras el triunfo de Gustavo Petro en las urnas, cientos de ciudadanos no han dejado de lanzar afirmaciones en contra de la cantante Marbelle, luego de que esta mantuviera durante la campaña presidencial que, si el representante de Pacto Histórico ganaba, ella se iba del país; pues bien, las redes sociales cada día traen una nueva crítica y aumentan los memes para la artista de la tecnocarrilera.

Este miércoles 13 de julio, en medio de las especulaciones sobre por qué Marbelle no ha cumplido su promesa, un internauta afirmó que la cantante estaba esperando que bajara a 3 mil el dólar, ya que estaría aprovechando para “reírse de los petristas”, comentario que llamó la atención de la intérprete, quien respondió riéndose, cómo ha hecho con anteriores comentarios.

“No. Ella dijo que se iba cuando el dólar baje a 3.000 pesos. Que mientras tanto se iba a reír en la jeta de los petristas”, fue el comentario de un usuario en internet, luego de que este martes se desatara otra oleada de mensajes contra Marbelle, tras un trino que preguntaba si la cantante ya se había ido.

“Y a todas estas, ¿ya @Marbelle30 se fue de Colombia?”, fue el trino que desató la ola de comentarios nuevamente, mismo que también aprovechó para contestar la cantante. Afirmó que estaba esperando que los “mamertos” avanzaran con una vaki para que ella lograra su cometido de salir del país ante el gobierno de Petro, o el “cacas”, como ella misma se refiere al mandatario electo.

“No me he ido. Estoy esperando una ‘vaki’ que los mamertos me están haciendo, pero ni para eso sirven. Solo han recogido 5.673 pesos, es decir un dólar. ¡Pongan el alma, caquitas!”, afirmó de forma jocosa la cantante, quien ha aprovechado cada momento para recordar su férrea crítica hacia Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez.

Cabe recordar que Graciela Torres, conocida popularmente como La Negra Candela, ya aseguró que la cantante sí abandonará el país próximamente. De acuerdo con la periodista, la artista vallecaucana tendría en la actualidad varias ofertas para realizar una gira musical en el extranjero. Asimismo, señaló que la estarían buscando desde México para impulsar su carrera en ese país.

“Nos enteramos de que tiene una invitación de unos empresarios internacionales para hacer una gira de conciertos fuera de nuestro país. Ella ha vuelto a reunir a su equipo de trabajo, que estaba disuelto por los últimos acontecimientos, y seguramente se marchará a cantar, lo que es su verdadera profesión”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Nos enteramos de muy buena fuente que unos empresarios mexicanos estaban buscando a una cantante del mismo perfil de Jenny Rivera, para impulsarla dentro del folclor mexicano, en reemplazo de esta señora que falleció en un trágico accidente con 43 años de edad”.

La Negra Candela señaló adicionalmente que Marbelle ha tenido bastante relevancia en el ámbito digital debido a su exposición en medio de la contienda electoral que se llevó a cabo recientemente en Colombia.

“Como ahora Marbelle está tan nombrada en las redes sociales, especialmente están pensando en volver con el proyecto, ya que nadie ha llenado el vacío que dejó Jenny Rivera. A Marbelle no le hace ninguna gracia quedarse en Colombia, aguantando lo que está pasando, y sí irse a triunfar a México. Marbelle, al parecer, sí se va, pero a trabajar”, concluyó Torres.