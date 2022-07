“En ese va el trasteo”: Marbelle reapareció en Twitter; ve difícil la situación económica

Marbelle, quien es una de las artistas colombianas más reconocidas en la actualidad, no pudo ocultar su tristeza por el triunfo de Gustavo Petro en los comicios presidenciales y aseguró que no hay posibilidad alguna de que se quede en el país, por el momento.

“Lo único que logran es incitar a sus matoneadores a insultarme, y pedirme que me vaya del país. Detrás de la hipocresía del mensaje, realmente hacen un matoneo silencioso. Entonces no se ofendan cuando respondo”, precisó en aquel momento.

Luego de la contienda electoral, la cantante de música popular decidió alejarse un poco de las redes sociales y dejó de compartir sus características publicaciones. Sin embargo, este viernes reapareció en su cuenta personal de Twitter.

La artista vallecaucana aprovechó la conversación que tuvo con uno de sus seguidores para burlarse una vez más de Iván Cepeda y mandar algunos irónicos mensajes con respecto a su salida de Colombia.

“¡Morenaza, bienvenida! Cómo te quiero a vos”, manifestó el internauta, a lo que la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ le respondió: “Nos vemos en el salón de la justicia, yo llego por el helipuerto”.

Luego, el usuario añadió: “Hágale mami que no viene carro, ahí te deje cupo al lado del Batimóvil. ¡No jodas! Y el QueenJet [avión de la reina]”; mientras que Marbelle concluyó: “En ese va el trasteo”.

En ese va el trasteo!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/GdVa3GpNpF — MARBELLE (@Marbelle30) July 8, 2022

Pese a que ha estado alejada de las redes sociales, la cantante de música popular ha compartido algunos mensajes sobre la fuerte subida del precio del dólar en el país, dejando ver que está muy preocupada por la situación económica.

La artista, incluso, replicó un comentario en Twitter con respecto a las cifras que ha tenido la moneda norteamericana en Colombia durante las últimas semanas luego de la victoria del líder del pacto histórico.

Cabe recordar que Graciela Torres, conocida popularmente en el mundo del entretenimiento como La Negra Candela, aseguró que la cantante sí abandonará el país próximamente.

De acuerdo con la periodista, la artista vallecaucana tendría en la actualidad varias ofertas para realizar una gira musical en el extranjero. Asimismo, señaló que la estarían buscando desde México para impulsar su carrera en ese país.

“Nos enteramos de que tiene una invitación de unos empresarios internacionales, para hacer una gira de conciertos fuera de nuestro país. Ella ha vuelto a reunir a su equipo de trabajo, que estaba disuelto por los últimos acontecimientos, y seguramente se marchará a cantar, lo que es su verdadera profesión”, indicó.

La Negra Candela señaló finalmente que Marbelle ha cogido bastante relevancia en el ámbito digital debido a su exposición en medio de la contienda electoral que se llevó a cabo en el país.

Ante estos rumores, la reconocida artista compartió hace unos días con todos sus seguidores un divertido video en el que deja en duda si en verdad se irá de Colombia, y mostró que nadie la puede obligar a salir del país.

“Si a mí me da la perra hij$% gana, me quedo aquí porque mi cuerpo es mío. Para yo moverme, mis piernas son mías, mi cabeza es mía y todo es mío. Así que yo me voy cuando yo quiera”, dice la grabación que publicó.