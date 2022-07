Foto | Marbelle sigue en Colombia y así festejó el cumpleaños de Álvaro Uribe

Álvaro Uribe Vélez, que se reunió la semana pasada con Gustavo Petro, cumplió 70 años este lunes 4 de julio y aprovechó el momento para compartir esta fecha tan especial con algunos ciudadanos.

“Gracias queridos vecinos, gracias a tantos compatriotas por sus generosos mensajes. Que Dios y la Santísima Virgen me ayuden a mejorar como ser humano”, manifestó el antioqueño.

Marbelle, de igual manera, continúa dando de qué hablar en las diferentes redes sociales y este fin de semana también celebró el cumpleaños número 70 del expresidente colombiano.

A través de su cuenta personal de Twitter, la cantante de música popular no dejó pasar por alto esa fecha tan especial para el líder del Centro Democrático y le dedicó unas emotivas palabras, las cuales fueron replicadas por algunos de sus seguidores.

“¡Feliz cumpleaños mi presidente, Álvaro Uribe Vélez! Usted sigue siendo el mejor de todos. Eres el más grande de Colombia”, fue el mensaje que escribió la artista vallecaucana para acompañar la publicación, que se hizo viral rápidamente.

La llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ nunca ha negado la cercanía que tiene con las posturas políticas que promulga el exmandatario. Además, siempre ha manifestado que para ella es el mejor presidente que ha tenido el país en los últimos años.

Natalia Bedoya, Jorge Cárdenas y Abelardo de la Espriella fueron otras de las personalidades que felicitaron al expresidente Uribe por su cumpleaños número 70.

Cabe recordar que Graciela Torres, conocida popularmente en el mundo del entretenimiento como La Negra Candela, aseguró que la cantante sí abandonará el país próximamente.

De acuerdo con la periodista, la artista vallecaucana tendría en la actualidad varias ofertas para realizar una gira musical en el extranjero. Asimismo, señaló que la estarían buscando desde México para impulsar su carrera en ese país.

“Nos enteramos de que tiene una invitación de unos empresarios internacionales para hacer una gira de conciertos fuera de nuestro país. Ella ha vuelto a reunir a su equipo de trabajo, que estaba disuelto por los últimos acontecimientos, y seguramente se marchará a cantar, lo que es su verdadera profesión”, indicó inicialmente.

Luego, Torres añadió: “Nos enteramos de muy buena fuente que unos empresarios mexicanos estaban buscando a una cantante del mismo perfil de Jenny Rivera, para impulsarla dentro del folclor mexicano, en reemplazo de esta señora que falleció en un trágico accidente con 43 años de edad”.

La Negra Candela señaló finalmente que Marbelle ha cogido bastante relevancia en el ámbito digital debido a su exposición en medio de la contienda electoral que se llevó a cabo en Colombia.

Ante estos rumores, la reconocida artista compartió hace unos días con todos sus seguidores un divertido video en el que deja en duda si en verdad se irá de Colombia y mostró que nadie la puede obligar a salir del país, tras el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones.

“Si a mí me da la perra hijueputa gana, me quedo aquí porque mi cuerpo es mío. Para yo moverme, mis piernas son mías, mi cabeza es mía y todo es mío. Así que yo me voy cuando yo quiera”, dice la grabación que publicó la cantante de música popular.