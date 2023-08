Esta es la verdadera razón “paranormal” por la que Yina Calderón no puede vivir sola

Yina Calderón es una de las representantes de las redes sociales más polémicas y criticadas de todo el país, dado que su contenido despierta muchas pasiones y la mayoría de comentarios que reciben son críticas fuertes y pasadas de tono que ella ya sabe lidiar muy bien, pues cada interacción le representa dividendos y esto es uno de los mayores ingresos que tiene la huilense.

Por eso no es raro escuchar a Yina hablando sobre su vida privada en sus historias de Instagram. Este es uno de los temas que más le interesa a los más de 461.000 seguidores que ella ostenta en su actual cuenta verificada de Instagram, por eso la empresaria de las fajas responde preguntas día y noche que sus fans le dejan en la caja de preguntas que ella dispone o en sus mensajes directos.

La influencer reveló que no está pasando por un buen momento. | Foto: Facebook: Yina Calderón

Ya varias personas se habían percatado de que el fondo de los videos de Yina era diferente, por lo que muchos le preguntaron si se había cambiado de casa y si la razón se debía a la pérdida monetaria que acaba de tener debido al cierre de su “spa cervecero”, que había abierto hace pocos meses, pero tuvo que clausurar por la presión que ejercieron los vecinos del sector, quienes nunca vieron con buenos ojos el negocio de la DJ.

“¿Estoy quebrada? Pues si quieren pensar eso. Miren, yo una vez hablé con una persona, una persona muy inteligente que me dio un consejo y yo se lo voy a dar hoy a ustedes: es preferible que la gente piense que usted está quebrado a que usted se ponga a mostrar mucho dinero porque eso conlleva problemas, conlleva que le pidan plata prestada todo el tiempo, que la Dian lo esté persiguiendo. Es mejor que la gente crea lo que quiera”, declaró Yina respondiendo a si estaba sin dinero y por eso se había mudado a vivir con su hermana.

Foto: Instagram @yinacalderonoficial. | Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

Calderón ya dejó claro que el dinero no es un problema para ella y lo confirmó con sus últimas apariciones en sus historias, en las que volvió a reiterar que en efecto sí está viviendo con su hermana Leonela, pero no por la razón que muchos piensan. La causa del trasteo de Yina se debe a un problema metafísico que ella ha venido experimentando desde hace varios meses y que no ha podido solucionar.

“Yo no sufro de depresiones, no. Considero que es un tema bastante fuerte y gracias a Dios no la he padecido. Pero sí tengo que decir que no puedo vivir sola. Mi apartamento está divino, allá, amoblado, quieto, no vive nadie, está divino, pero yo no puedo estar sola porque ustedes saben que a mí se me sube esa vaina por las noches. Para los que no saben, a mí me visitan entes raros, en fin, después hablamos de eso”, declaró la influencer en su video.

Cabe recordar que Yina ya había hablado sobre este tema, que solo ella lo experimenta y que hasta su propia familia no logra entender, pues ni Calderón sabe explicarlo y tampoco ha logrado captar la evidencia para demostrar lo que le sucede por las noches. Es tan increíble lo que le suicide que incluso ella intentó buscar al famoso sacerdote Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el ‘Padre Chucho’, quien es experto en exorcismos y posiblemente le podía ayudar con el tema.

Foto: Instagram @yinacalderonoficial. | Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

“Imagínese que voy para donde el padre Chucho. Le voy a caer a la iglesia, lo vamos a ir a buscar… Imagínate que me salgo del cuerpo, me sacó por la ventana y me llevó a volar. Esto es serio (...) Estaba durmiendo con mi novio y se me subió. Siento que estoy despierta, pero no me puedo mover. Pero esta cosa que se me sube me empieza a manosear. Normalmente, empiezo a orar, hago el credo y eso me sirve mucho. Pero esta vez me salí de mi cuerpo, veía a mi novio y a mí misma durmiendo. Luego nos salimos por la ventana de mi casa volando. Pasaba por encima del spa que estaba cerca de mi casa, cuando de repente dimos muchas vueltas y me desperté (...) Lo mío ya es avanzado”, declaró en su momento Yina contando su experiencia paranormal.