Esta fue la millonada que le robaron a Milena López en su propia casa

El pasado 23 de diciembre del 2022, era una noche tranquila como cualquier otra, pero Milena, su esposo y su suegro vivieron el peor momento de sus vidas. Todo fue por culpa de unos encapuchados que entraron a su residencia, los amedrentaron, amenazaron, amordazaron y posteriormente los robaron, tal como una película de terror, que esta vez estaba sucediendo en la realidad y de la que ni la presentadora, ni sus familiares, aún han podido superar.

Así lo comentó la misma Milena en su entrevista con el programa de chismes Lo sé todo, del Canal Uno, en el que reveló detalle a detalle cómo los tres encapuchados entraron a su hogar, que está rodeado por cables de alambre con electricidad que no pudieron detener a los delincuentes, pues ellos, dentro de su profesionalismo malvado, se las ingeniaron para ingresar a la propiedad a través de una ventana diminuta por la que ni la manizalita logra atravesar.

Milena López se confesó ante las cámaras de Lo sé todo. - Foto: Instagram @smilelopez

El primero en ser amarrado e inmovilizado fue el esposo de Milena, a quien amedrentaron con cuchillos. Luego agarraron a López para que fuera ella quien les indicara a los malandros las ubicaciones de todos los artículos de lujo que tenían, entre los que se encontraban joyas, televisores, aparatos electrónicos, dispositivos móviles y demás objetos que luego podían ser revendidos.

Pero hubo un asunto que consternó aún más a Milena y fue la petición específica de los delincuentes, quienes en medio de la confusión y el susto que conlleva la situación, le pedían a la presentadora las coordenadas exactas de los supuestos 500 millones de pesos que estarían guardados en dicha casa.

Foto: Instagram @smilelopez - Foto: Foto: Instagram @smilelopez

Obviamente, ni Milena, ni su esposo, tenían esa cantidad de dinero en físico, ni en ningún lugar de su hogar, por eso los ladrones se conformaron con lo que encontraron, como los relojes y los anillos de compromiso de la pareja, que en todo momento temieron por su vida y por eso colaboraron para que dicho robo llegara a su fin lo más pronto posible.

“Cuando tú ves un cuchillo encima, tú dices: ‘este es el día de mi muerte’. Estar en tu casa, en tu cama, viendo televisión tranquilo y que de un momento a otro llegue un tipo con un cuchillo en la mano haciéndote así (gesto de hacer silencio) y todo vestido de negro, encapuchado… yo dije: ‘este es el último día de mi vida, o sea, aquí voy a morir’”, declaró López en el clip que se puede ver en la cuenta oficial de Instagram del programa.

Hoy Milena y su esposo no se sienten tranquilos en ningún lugar y están padeciendo las secuelas de dicho momento tan horroroso, soportando pesadillas, ataques de pánico, ansiedad y por ello han pensado seriamente en mudarse, pero no a otra ciudad del país, sino fuera de Colombia, pues no tienen la confianza necesaria para quedarse aquí.

Foto: Instagram @smilelopez - Foto: Foto: Instagram @smilelopez

Esto lo reflejó en una dinámica que hizo en su cuenta oficial de Instagram, en la que puso una encuesta con la pregunta de si se debía o no quedar en Colombia luego del robo, juego que sus seguidores de inmediato siguieron dejando su respectivo voto para la caldense, quien al final mostró los resultados, que de seguir el consejo de sus fanáticos, sería hora de que la presentadora y su esposo empaquen sus maletas. Fue un total de 71,4% asegurando que sí se debía ir de Colombia, contra un 28,6%, el cual decía que no se mudarían del país.