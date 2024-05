Este es el exparticipante de ‘La casa de los famosos’ que quiere quitarle el amor a Ornella

Uno de los participantes que ingresó y logró dejar huella fue Miguel Bueno. Si bien se caracterizó por ser una persona neutral, pues no se vio inmiscuido en la polémica de la casa, sí sembró la semilla del amor en una de las participantes, Ornella Sierra.

No paran los detalles: Miguel Bueno le envió romántica sorpresa a Ornella al aeropuerto de Barranquilla; la dejó sin palabras

Luego de que Ornella Sierra saliera eliminada del reality, los ex participantes lograron concretar una cita, la cual se vio afectada por la cita de cambio de look que tenía programada la influencer, sin embargo, el cantante no se vio limitado y llegó hasta la peluquería y acompañarla en todo el proceso.