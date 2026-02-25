Cada vez más personas (hombres y mujeres por igual) voltean a ver la astrología como algo más que una simple curiosidad.

Para muchos, se ha convertido en una especie de brújula diaria: una forma de encontrar señales, coincidencias y hasta respuestas que ayuden a tomar decisiones o entender lo que pasa en su vida.

Horóscopo y predicciones para este martes, 24 de febrero, según Nana Calistar

En ese universo de cartas astrales y predicciones abundan los expertos que mantienen un tono formal al hablar de los horóscopos. Sin embargo, no todos siguen esa línea tradicional.

La mexicana Nana Calistar ha sabido hacerse un nombre precisamente por lo contrario: su estilo frontal, sin rodeos y con mensajes que, aunque a veces resulten incómodos, los dice tal cual.

Con su sello directo y sin filtro, así llega el horóscopo para este miércoles 25 de febrero, según la polémica y popular vidente mexicana.

Horóscopo para este 25 de febrero de 2026

Aries

“Mira, ya te lo voy a decir como lo diría una señora de antes, de esas que te soban la cabeza pero también te acomodan las ideas de un jalón: deja de vivir abrazando recuerdos que ya ni perfume tienen. Lo que fue, fue… y lo que no se quedó, es porque estorbaba. Tú no estás en edad ni en momento de andar coleccionando decepciones ni dando segundas oportunidades a quien ya te enseñó cómo es. El 25 de febrero de 2026 te marca un antes y un después, y no porque lo diga el horóscopo, sino porque ya te cansaste de ser tan buena gente con quien no lo merece”.

Tauro

“Ya deja de limitarte en pedir lo que sabes que por derecho te corresponde. No estás mendigando cariño, respeto ni dinero. Si es tuyo, se pide con la frente en alto y sin andar pensando qué va a decir la gente. La gente siempre habla, aunque estés haciendo las cosas bien. Y tú, en este 25 de febrero de 2026, necesitas aprender a hacer lo correcto sin pedir permiso”.

Géminis

“Este 25 de febrero de 2026 trae lecciones claras, pero tú tienes que poner de tu parte. Primero lo primero: cuida esas vías respiratorias. No andes de valiente saliendo sin suéter, tomando cosas frías en la noche o creyendo que ‘a mí no me pasa nada’. Una gripe mal cuidada se puede convertir en algo más incómodo. Y no estamos para andar en farmacias gastando lo que podría irse en algo más sabroso”.

Cáncer

“Este 25 de febrero de 2026 te trae crecimiento, pero no del que se ve en fotos, sino del que se siente en el alma. Hay avance en áreas donde antes te costaba respirar tranquilo: el corazón y la salud. Y eso, mi cielo, ya es ganancia grande. Primero hablemos del corazón. Has pasado por etapas donde amar parecía castigo y confiar era casi deporte extremo. Pero ahora la cosa cambia. Empiezas a entender que no todo el mundo viene a herirte; algunos llegan a enseñarte y otros a quedarse. Eso sí, no confundas cariño con necesidad. El amor que vale no duele ni se ruega”.

Leo

“Este 25 de febrero de 2026 te trae una lección de orgullo bien entendido. Se aproxima una fiesta o evento donde no serás requerido. ¿Y sabes qué? Que no te tiemble el pulso ni el ego. No eres indispensable en todos lados, y eso no te quita valor. A veces el universo te excluye de ciertos lugares porque te está ahorrando un desgaste innecesario. No todo escenario merece tu presencia, ni toda reunión está a tu altura”.

Virgo

“Este 25 de febrero de 2026 trae señales claras en la salud: cuida garganta y riñones. No es susto, es prevención. Toma más agua, baja la sal, no andes tragando lo primero que se te antoje por ansiedad. Tu cuerpo no es basurero emocional. Si lo atiendes ahora, te evitas molestias después”.

Libra

“Este 25 de febrero de 2026 trae advertencia clara: aguas con las subidas de peso. No es regaño estético, es salud y disciplina. Se te puede estar haciendo bolas el engrudo entre antojitos nocturnos y flojera para moverte. Baja las porciones, súbele al ejercicio. Tu cuerpo es tu templo, no tu excusa. En el amor vienen movimientos interesantes. Amores nuevos llegarán cuando menos lo esperes, y no porque los estés buscando con lupa. Si estás soltero o soltera, hay alta probabilidad de que ese nuevo interés aparezca por redes sociales, especialmente Facebook, o por medio de una amistad o familiar que hará de cupido sin querer".

Escorpio

“Siéntate aquí, mi Escorpión, que hoy te voy a hablar como señora de antes, de esas que no se andaban con rodeos y sabían cuándo ya era suficiente. Este 25 de febrero de 2026 te marca tiempo de reflexión profunda. No de esas que haces cinco minutos y luego sigues igual, sino de las que sacuden y acomodan. Ya perdiste demasiado tiempo con personas que no aportan nada. Ni entran de lleno a tu vida ni se quitan de la puerta para que alguien más lo haga. Y tú, por orgullo o por costumbre, ahí sigues sosteniendo lo insostenible”.

Sagitario

“Este 25 de febrero de 2026 es día de cerrar círculos, pero cerrarlos bien, sin dejar la puerta entreabierta ‘por si acaso’. Hay amistades que se dicen amigos cuando tú estás en la cima, cuando traes sonrisa, dinero o plan divertido. Pero cuando andas mal, cuando necesitas apoyo, desaparecen como calcetín en lavadora. Esas personas no son tuyas. No hagas drama, solo retíralas de tu primera fila. Quien no está en las malas no merece palco en las buenas”.

Capricornio

“Este 25 de febrero de 2026 trae ajuste de cuentas emocionales. Vas a poner en su lugar a una persona que ha estado hablando mal de tu familia. Y mira, defender lo tuyo no es ser conflictivo, es tener dignidad. Eso sí, hazlo con inteligencia, no con arranque. Una verdad bien dicha pesa más que diez gritos mal acomodados. Habrá días en que no le encuentres mucho sentido a tu vida”.

Acuario

“Este 25 de febrero de 2026 te pide claridad y dignidad. No sigas invirtiendo energía en quien no te valora, ni te muestra cariño, ni te da atención. Tú no eres limosnero emocional. Has estado ocupado atendiendo asuntos que en el fondo sabes que no tienen futuro, pero ahí sigues, aferrado como si el simple aguante fuera a cambiar el desenlace. Y no, mi cielo, lo que no tiene solución no se arregla con terquedad”.

Piscis

“Este 25 de febrero de 2026 trae advertencias claras y bendiciones disfrazadas de lecciones. Primero lo primero: cuidado con pérdidas de objetos o incluso robo por descuido. No andes dejando el bolso abierto ni el celular donde cualquiera mete mano. No es paranoia, es prevención. Tú vives mucho en tu mundo y a veces eso te hace distraído. En el tema de perdonar, eres campeón olímpico. Perdona, sí, porque eso libera tu corazón, pero no confundas perdón con volver a confiar igual. Segundas oportunidades pueden darse, pero terceras ya son necedad".