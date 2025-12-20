Este es el influencer santandereano que se lanzó a la política y ahora es acusado de presunto engaño

Felipe Saruma, el influencer santandereano que saltó a la fama con sketches virales y bailes en TikTok, enfrenta una denuncia formal ante la Superintendencia de Industria y Comercio por presunto engaño al consumidor.

Reynaldo José Torres, un ciudadano de Barranquilla, radicó una queja alegando que Saruma incurrió en publicidad engañosa al promocionar obras y eventos de la Alcaldía local sin revelar los cuantiosos contratos públicos, violando la ley de protección al consumidor.

Este escándalo llega justo cuando el creador de contenido se inscribió como candidato a la Cámara de Representantes por Atlántico con Cambio Radical, y avivó los debates sobre ética digital. Saruma ya suma más de 5 millones de seguidores en Instagram y 11,1 millones en TikTok.

Estrenó podcast

Maluma, el ícono del reguetón colombiano, dio un giro en su carrera luego de lanzar su propio pódcast, enfocado en derribar tabúes sobre la salud mental. Desde Medellín, el paisa compartió el lanzamiento de Las cosas como son, espacio en el que el artista sostendrá conversaciones con expertos y personalidades.

En los primeros capítulos de la primera temporada, ya dialogó con Manuela Gómez, doctora especializada en medicina integrativa, y Juan Fernando Quintero, futbolista colombiano. Y anticipó nuevas entrevistas con otros influyentes personajes.

Con más de 40 millones de oyentes mensuales en Spotify, Maluma es uno de los latinos con más reproducciones, superando los 10.000 millones de streams acumulados en su carrera. En el anuncio del pódcast, aseguró que “hablar de ansiedad, depresión, todavía se siente como un tabú, y yo quiero romper esos tabúes. Quiero que la gente se abra y pueda sanar a través de la terapia o de los caminos que elijan”. Este comercial ya superó los 8 millones de reproducciones.

Acto racista

Sarah Dzafce, de 22 años y coronada como Miss Finlandia 2025, ha sido destituida de su título tras desatar una tormenta internacional con un gesto interpretado como racista en redes sociales.

La organización del certamen tomó la drástica decisión después de que se viralizara una foto en la que se veía a la modelo estirando sus ojos junto al texto “comiendo con un chino”, gesto que muchos asociaron con burlas a los rasgos asiáticos orientales.

Este escándalo no solo sacudió el mundo de los certámenes de belleza, sino que escaló hasta el Parlamento finlandés, exponiendo tensiones sobre racismo y responsabilidad pública.​Tras la polémica, Miss Universe Finlandia convocó una conferencia de prensa en Helsinki para anunciar la destitución.

Declaró que “no aceptamos comportamientos racistas o discriminatorios de ninguna clase”. Su directora, Sunneva Sjögren, enfatizó que las condiciones para representar a Finlandia ya no se cumplían. Dzafce ofreció disculpas públicas en Instagram. Luego del escándalo, se anunció que Tara Lehtonen asumirá el título.

Se presentará en Cali

El cantante puertorriqueño brilló con su último concierto en Bogotá. Foto: Semana

Marc Anthony, el rey de la salsa romántica, estará en Colombia y encabezará el esperado Superconcierto de la Feria de Cali. El cantante se presentará el sábado 27 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero, lo que promete una noche inolvidable cargada de ritmo y nostalgia.​La cuota de artistas internacionales se completará con otras leyendas musicales, como Víctor Manuelle y El Gran Combo de Puerto Rico, agrupación emblemática de la salsa mundial.

La cuota colombiana estará encabezada por Willy García, exintegrante del Grupo Niche, y el artista de música popular Luis Alfonso, quien llegará al escenario con su propuesta Más contentoso. También participarán Andy Caicedo y Javier Vásquez.

La Feria de Cali 2025 se llevará a cabo del 25 al 30 de diciembre, con seis días centrales de intensas actividades que transforman la ciudad en un epicentro festivo. Además del Superconcierto el 27, otras actividades que se destacan son el Salsódromo, el desfile masivo de bailarines que recorrerá las calles con miles de participantes; el Desfile de Carnaval de Cali Viejo y el Encuentro de Melómanos, con conciertos gratuitos en plazas públicas.

Llegará a Colombia

Pablo Alborán lanza La Fama, una versión más íntima del éxito de Rosalía Foto: Especial para El País

El cantautor español Pablo Alborán regresará a Colombia en 2026 con su Global Tour, prometiendo una noche inolvidable en el Movistar Arena de Bogotá.

El ícono del pop en español desembarcará el sábado 14 de marzo en la capital para presentar su nuevo álbum, KM0, junto con sus éxitos consagrados. La gira pasará por más de 30 ciudades en América, Europa y Estados Unidos, pero Bogotá será una de las paradas clave en Latinoamérica, al lado de Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Brasil.

El precio de las boletas va desde los 260.000 hasta los 420.000 pesos colombianos. El español ha sido nominado a los Latin Grammy, un Goya en 2016 por Palmeras en la nieve y presencia en Los 40 Music Awards Santander 2025. El artista, además, debutó como actor en la segunda temporada de la serie Respira, de Netflix.

Nunca vio Titanic

Escena del Titanic Foto: Imagen: Paramount Pictures

Leonardo DiCaprio, quien encarnó al inolvidable personaje de Jack Dawson en Titanic, hizo una revelación que ha dejado a más de uno sorprendido.

El actor de 51 años explicó, en conversación con Jennifer Lawrence para la serie Actors on Actors, de Variety, que nunca había visto la película que lo catapultó a la fama mundial en 1997.DiCaprio admitió sin rodeos: “No la he visto nunca”.

Explicó que no es su costumbre ver sus propias películas, a lo que Lawrence, ganadora del Óscar, confesó que tampoco suele hacerlo, salvo en raras excepciones para autoevaluarse. La revelación ha causado todo tipo de reacciones, especialmente por el gran impacto que sigue teniendo el filme dirigido por James Cameron. En su año de estreno, Titanic recaudó más de 2.200 millones de dólares en el mundo, un récord que mantuvo por 12 años hasta Avatar, del mismo director.