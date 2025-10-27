Este es el segundo grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos 3′; seis mujeres desataron comentarios: “¿Dónde voto por ninguna?”

La tercera temporada de la casa de los famosos empezó a tomar forma, sobre todo desde que el pasado lunes 20 de octubre iniciaron las votaciones del público para elegir a los participantes.

En el primer grupo de aspirantes solo había hombres: Nicolás Arrieta, Carlos Grande, Javier Gómez, Juan Diego Becerra, Juandi Duque y Juanchi; aunque la votación estuvo reñida entre Arrieta y Gómez, en las últimas horas se dio a conocer que el polémico influencer Nicolás Arrieta se convierte en el primer participante confirmado de la tercera edición.

Salen a la luz más opcionados para ingresar a 'La casa de los famosos Colombia'. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @CanalRCN

Para iniciar una nueva semana, se reveló el segundo grupo de aspirantes, conformado únicamente por mujeres, que principalmente son creadoras de contenido y modelos.

Segundo grupo de aspirantes para La casa de los famosos 3

Estas mujeres estarán toda la semana en la votación del público, hasta que una de ellas resulte ganadora. Estas son las cualidades y las cosas por resaltar de cada una de las aspirantes:

Alejandra Martínez: es ganadora de un importante reality de competencia física en la televisión colombiana y se define como una mujer extrovertida, risueña y sociable, con gran facilidad para generar relaciones interpersonales. Afirma que valora el respeto y los límites personales.

Alexa Torrex: es cantante y creadora de contenido digital, y ha ganado reconocimiento en las plataformas. De llegar a ser participante oficial, quiere demostrar su fortaleza y que no tiene miedo de decir lo que piensa.

Clara Diago: esta creadora ha ganado cierto reconocimiento en las redes sociales gracias a su estilo de vida. Clara se define como una mujer transparente, segura de sí misma y con carácter, que no teme decir lo que piensa y que busca siempre la verdad.

Eli López: siendo creadora de contenido agropecuaria, Eli se define como una persona responsable y muy organizada, tanto que el desorden es lo único que podría sacarla de quicio dentro de la casa.

Paola Cospi: es modelo del mundo fitness y se define como una persona alegre, empática y con una actitud positiva ante los retos. Considera esta oportunidad como un espacio para aprender, conectar con otros y dejar una huella bonita en quienes la rodean.

Tina Janna: la modelo y también creadora de contenido tiene una personalidad y un carácter que la hacen decir lo que piensa sin temor alguno, y por esto quiere entrar a La casa de los famosos, para representar a las mujeres berracas y madres solteras que no se rinden.

Aunque hay muchas personas pendientes de qué sucede con los aspirantes de esta nueva edición, este grupo ha dado mucho de qué hablar, pues los internautas aseguran que no conocen a ninguna de las participantes.

“¿Soy la única que no conoce a ninguna de estas mujeres?”; “¿Dónde voto por ninguna?”; “Haré como que esta votación no existe y la archivaré por completo”; “Si estas eran las mejores aspirantes, cuáles eran las peores? jaja”; “No conozco a nadie”, fueron algunos de los comentarios.