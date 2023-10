Este jurado de ‘MasterChef’ se llevó todos los elogios por su esculpido cuerpo

De este reality no solamente destacan los participantes que hay en todas las temporadas, pues la conductora, Claudia Bahamón y los tres jurados : Nicolás de Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, no pasan desapercibidos, pues hacen parte de la farándula colombiana.

De los tres jurados quien ha impactado más en los televidentes ha sido Jorge Rausch, por lo que día a día buscan conocer más de él. Este chef, de origen polaco y austriaco, aparte de ser uno de los jurados que más tiempo lleva en el reality también tiene en Colombia varios restaurantes: Local by Rausch, el cual tiene junto a su hermano Mark Rausch, Criterion, Bistronomy By Rausch y La Apuesta by Rausch.

Jorge Rausch muestra el avance físico que ha tenido

“Soy Jorge Rausch, soy chef y tengo 53 años, entreno fuerza todos los días no porque quiera parecer de 20 años sino para ser mi mejor versión a mi edad. Publico mi progreso para inspirar a la gente común y corriente, a ser mejor, a darla toda en cualquier cosa que se propongan . Claramente, no soy atleta, mucho menos fisiculturista, aún tengo mi barriguit aunque tengo 17% de grasa corporal” , escribió el chef.

A lo que agregó: “Lo que sí les garantizo es que me siento mejor que hace 30 años gracias a mi estilo de vida saludable. Siempre es difícil empezar a hacer ejercicio y a bajar de peso, pero se puede, una vez que notamos los primeros cambios nos motivamos y si no paramos esto ayuda a mejorar la autoestima y también la salud. Yo llevo tres años y medio entrenando y estoy feliz, tranquilo y lleno de energía!”.

Ahora bien, esta no es la única publicación del chef acerca de su cambio físico, pues a inicios de octubre publicó otro carrusel con comparaciones de su cuerpo en el año 2020 y en el 2023 “Body reshape 2023 VS 2020 ¿Qué opinan? ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Igual? Los leo”, ante esto sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad y dejaron comentarios en ambas publicaciones: “Mejor más grueso que delgado”; “Yo lo veo igual, quiere parecer de 20 por la novia que tiene”; “Se ve mucho mejor en las primeras fotos, fuerte, acuerpado, las otras no, muy delgado y se ve mayor”; “El vin diesel colombiano, pura inspiración”; “Un mangazo del chef… qué susto!”; “Muy bien mi chef… un abrazo musculoso”; “Jorge, estás más fuerte que el vinagre!! papasito”, y muchos más.