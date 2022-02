“Este personaje no puede manejar al país”: Alejandro Riaño sobre Sergio Fajardo

El humorista Alejandro Riaño, en entrevista con el periodista Daniel Samper, habló sobre su personaje ‘Juanpis González’ y detalles sobre su serie, del mismo nombre, que ha punteado como la más vista en Netflix en los últimos días.

En el diálogo, Riaño se fue transformando en ‘Juanpis’ para jugar con el reto de Samper, en el que pregunta diferentes cosas para ver que tan “arribista” es alguien en la escala de cero de ‘Juanpis González’.

En la conversación, Samper también aprovechó para preguntar por su peor entrevistado, por lo que Riaño no dudó en responder que el peor fue el precandidato presidencial Sergio Fajardo. Cuando Samper preguntó por qué, el humorista contestó que Fajardo estaba muy nervioso, tanto así que incluso dijo que él también se había puesto nervioso.

“La peor fue la de Sergio Fajardo, que estaba muy nervioso, no hacía sino dar vueltas de un lado para otro y decir: ‘No sirvo para esto, yo no soy chistoso”, dijo. Y agregó que “el tipo me transmitió esos nervios y me salí del personaje completamente”.

Finalmente, concluyó señalando que para él Fajardo no podía manejar el país. “Ahí dije: ‘Este personaje no puede manejar al país’. Si hay una toma guerrillera, no sabe qué hacer, dirá: ‘No puedo, no puedo’.

Riaño habla sobre la escena más incómoda:

‘Juanpis González’, personaje que interpreta Alejandro Riaño, estrenó su serie en Netflix. Durante los diez capítulos, el protagonista tiene un vínculo amoroso con Camila, personaje interpretado por la reconocida actriz Carolina Gaitán, quien ha sido popular por su actuación en la serie Sin senos sí hay paraíso.

El comediante habló con Pulzo sobre las diferentes anécdotas que vivió en las grabaciones de la serie. Riaño también mencionó que tuvo momentos increíbles con el actor Julián Caicedo, el ayudante de él que hace de ‘Ivancito’.

Riaño también comentó que se le dificultó bastante llorar frente a las cámaras, esto porque el personaje está hecho para no llorar. Sin embargo, aseguró que pudo improvisar en muchas escenas, algo que compensó el llanto. Además, mencionó cuál fue uno de los momentos más significativos e incómodos que pasó al grabar la serie.

Se trata de las escenas de amor que tuvo con Carolina Gaitán, quien hacía de María Camila, su asesora. “Me ha tocado darme besos con hombres y mujeres en teatro, pero nunca lo he hecho en televisión ni en cine. Entonces, el beso con Carolina fue muy incómodo, pero con toda la confianza le pregunté: ‘Bueno, ¿cómo hago’?, y ella me dijo: ‘Lánzate sin miedo’”.

La esposa de Riaño habla sobre las escenas de amor de su esposo

Debido a que la serie tiene varias escenas en las que Riaño aparece con mujeres, la esposa del comediante fue cuestionada sobre lo que pensaba al respecto. Por ello, a través de su cuenta de Instagram, la empresaria les respondió a sus seguidores con varias historias junto a su esposo.

“Muchos de ustedes me han escrito como: Mari, ¿qué piensas de las escenas con ‘Camila’? ¿Qué pienso, amor?”, le pregunta a Riaño. “Mírenlas, mírenlas pero muy bien”, responde el comediante.

Luego, Manotas sonrió y añadió: “Nada, es profesionalismo puro. Además, me cae muy bien ‘Camila’ en la vida real, o sea, Carolina Gaitán. Nada. Rico, chévere”.

La empresaria mueve la cámara de nuevo para enfocar a Riaño y él agrega: “Chévere. Bacano. Ah, pero eso sí no decían cuando me tocaba con hombre en teatro”.