“Esto es un karma”: Yina Calderón habló nuevamente sobre los biopolímeros

Yina Calderón es tendencia en este momento debido a la complicación que tuvo con la última cirugía que se practicó, en la que se puso dos implantes de glúteo y uno de ellos se infectó. Incluso, en redes sociales ha dejado atónito a todos sus seguidores luego de que mostrara en alguna historias de Instagram, el sufrimiento que está padeciendo por su problema con los biopolímeros, que la han afectado durante varios años y la han llevado en muchas ocasiones al quirófano.

La influencer sabe muy bien que una de las soluciones radicales es operarse, procedimiento que ya se realizó y en el que le sacaron gran material de los biopolímeros que tenía, sin embargo, nunca se tiene certeza de si se retiró todo o queda. Por ese motivo, recientemente, le contó a sus seguidores que su situación de salud se ha complicado, por lo que debe asistir a su doctor de confianza, con la posibilidad de ser internada.

“A mí lo biopolímeros me lo retiró el doctor hace tiempo, y me ayudó demasiado, pero resulta que siempre en el cuerpo el biopolímero no va a salir el 100 % ni a mí, ni a ninguna, siempre van a quedar partículas pedacitos, como lo quieran llamar ahí, y entonces, yo no sé si es porque me puse a chim*** con el rab* y se me alborotaron y he estado super mal, o sea, todos esos residuos que aún quedan en el cuerpo porque nunca sale el 100% nunca. Se me fueron para la zona lumbar, pero el dolor no me ha dejado en la zona lumbar. Entonces he estado tomando desinflamatorios y medicina para el dolor. Debo ir a donde el doctor, me aguante todo el festivo el dolor en la finca, pero no puedo más”, señaló la ‘influenciadora’ en su cuenta de Instagram.

Asimismo, aprovechó la ocasión para hacer una recomendación a sus seguidoras. “Yo siempre les comento esto, es para que no se vayan a aplicar nada raro, que vitamina C, que no sé qué, que líquido no sé qué. Mis amores NO! Esto es un karma. Yo le decía a mi mamá: ‘mami es que yo tengo la forma (económica) de cómo sacármelos, pero una muchacha que no tenga, ¿se imaginan el dolor tan hij****?”, reflexionó.

Miles de comentarios de fanáticos y personajes relacionados con el tema se pueden leer en las publicaciones pertinentes, donde unos le expresan todo el apoyo emocional a la ex participante de Protagonistas de Nuestra Tele para que supere este impase de salud, mientras que otros le recriminan el no haber acatado las indicaciones médicas y la culpan de lo que le está sucediendo por haberse quitado los drenajes ella misma, con ayuda de su mamá, y haber seguido con su agenda de compromisos con la herida abierta.

Yina siempre ha sido una mujer de polémicas y sus cirugías han sido protagonistas en ellas, tanto así que los mismos médicos que la han tratado y operado le han recomendado parar y considerar otras opciones para mejorar su apariencia física. Sin embargo, ella insiste en ponerse implantes y demás productos estéticos para acentuar sus curvas.

Además, Calderón ha sido una de las que ha metido cizaña en las riñas entre influencers, como la pelea entre Andrea Valdiri, Epa Colombia y La Jesuu, quienes desataron todo un revuelo en redes luego del show de la “reina de las queratinas” en la boda de la bailarina, que terminó en la enemistad de las tres creadoras de contenido.

La barranquillera alegaba que la bogotana le dañó el mejor día de su vida, la bogotana pedía perdón y la vallecaucana dejaba claro que Epa sí la embarró y no se va a meter más en ese asunto, pues ya no tiene relaciones ni emocionales ni laborales con Barrera, a quien le habría descubierto asuntos raros.