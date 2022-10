Médicos que han tratado a Yina Calderón rompen el silencio tras complicación de la ‘influencer’

Yina Calderón es tendencia en este momento debido a la complicación que tuvo con la última cirugía que se practicó, en la que se puso dos implantes de glúteo y uno de ellos se infectó.

Fue la misma Yina la que publicó el video donde se ve de forma explícita cómo le retiran el implante infectado, debido a que durante la recuperación no drenó de la forma correcta todo el líquido que su cuerpo produjo y este buscó una salida, que terminó siendo la herida que nunca le cerró y la llevó a una nueva cirugía de urgencia en Bogotá, procedimiento que se ve en el videoclip del perfil oficial de la también Dj.

Miles de comentarios de fanáticos y personajes relacionados con el tema se pueden leer en las publicaciones pertinentes, donde unos le expresan todo el apoyo emocional a la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele para que supere este impase de salud, mientras que otros le recriminan el no haber acatado las indicaciones médicas y la culpan de lo que le está sucediendo por haberse quitado los drenajes ella misma, con ayuda de su mamá, y haber seguido con su agenda de compromisos con la herida abierta.

Dos de esos comentarios sobre el mal comportamiento de Calderón son de nada más y nada menos que de los médicos cirujanos plásticos que han estado al tanto del caso de Yina, dejando claro que ninguno de ellos fue el que la operó en primer lugar en Medellín.

Se trata de los médicos Ricardo Urazán, el encargado de retirarle la prótesis infectada, y el doctor Carlos Ramos, también llamado “el cirujano de las barbies”. Los dos profesionales le comentaron el post a Yina con las advertencias que tiempo atrás le habían hecho a la Dj, que según se puede deducir no siguió.

“Hay cosas que se pueden evitar, se lo expliqué, se lo advertí muchas veces, yo la adoro, la quiero, es tremendo ser humano, pero no escucha sino lo que quiere escuchar”, le comentó Ramos, quien obtuvo una respuesta de parte de Urazán con la frase: “yo también le dije lo mismo”.

El médico Ricardo ya había publicado en sus redes el procedimiento que mostró Yina y adicionalmente un video donde explica por qué le dejó el segundo implante, que al parecer no se infectó y en palabras del doctor “logró rescatar”.

“Protegí esta prótesis, no fue fácil, porque cuando se contamina una, generalmente se contaminan las dos, pero como todos conocemos a Yina, a futuro va a querer colocarse otra vez las prótesis, entonces le dejé la derecha para que al doctor que la vaya a operar después, le quede más fácil solo colocar una prótesis”, declaró Urazán, dejando claro que limpió muy bien las heridas y aplicó antibiótico para que la empresaria logre salir bien de la intervención.

Muchos seguidores del doctor Ricardo le agradecen por cuidar la salud de Calderón, sin embargo, le suplican que se retire de ese caso, pues afirman Yina tiene un prontuario de cirugías y complicaciones bastante amplio y le dicen que es asunto de quien se arriesgó a operarla por primera vez.

Por lo pronto, Yina está en la fase de recuperación de la cirugía de emergencia y ya se pronunció al respecto en su cuenta oficial de Instagram, donde fue honesta al reconocer que este tipo de complicaciones suceden y todavía no se siente de ver su cola sin un implante.

“No ha sido fácil, porque ni siquiera me las he visto, pero siento que tengo una y que no tengo la otra. Pero, todavía no me quiero ver, porque quiero estar preparada… Prima la salud y son cosas que pasan en las cirugías plásticas, pero obviamente una de mujer no se siente preparada para mirarse a un espejo y ver su cola extraña. Para verse voluptuosa, por un lado, y por el otro, plana”, confesó Yina.