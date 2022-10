“Yo les dije”: el dardo de Yina Calderón a enfrentamiento entre Epa Colombia y Andrea Valdiri

Andrea Valdiri y Epa Colombia se ubicaron en el blanco de distintos comentarios en las plataformas digitales, debido a una disputa personal que tuvieron por líos del pasado. Cada una dio su versión y expuso la posición que tenía ante el problema, buscando dejar de lado los malentendidos y la confusión con palabras que salieron a la luz.

La primera en desatar la controversia fue Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la creadora de la marca de queratinas, ya que concedió un diálogo con Dímelo King y se refirió a la razón por la que su amistad con la barranquillera llegó a su fin. La empresaria fue clara en que nunca buscó lastimar a su amiga, pero todo estaba envuelto en un tema que se salió de control y no se habló de la forma adecuada.

En cuanto a Andrea Valdiri, las publicaciones que lanzó en sus redes sociales fueron contundentes para desmentir las palabras de Epa Colombia y así demostrar que la que cometió el error en todo el asunto fue ella. La bailarina apuntó que no estaba interesada en la amistad con la influencer, por lo que ya no quería saber más de la polémica.

En medio del intercambio de publicaciones que se dio el pasado 27 de octubre, Yina Calderón no perdió la oportunidad para lanzar un par de dardos sobre la situación, afirmando que ella ya había plasmado su opinión sobre esas amistades y los vínculos que se generaron en el pasado.

La exprotagonista utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una particular imagen, donde ubicó un texto con pullas que harían referencia al pleito entre la barranquillera y la bogotana.

“Ahora a la conveniencia le llaman amistad. Dios mío, mejor me callo porque todo lo que digo sale fijo, pero me encanta decirles: ‘Yo les dije’. Feliz noche”, escribió la colombiana en el post, el cual fue replicado por distintas cuentas de chismes.

Por el momento Andrea Valdiri y Epa Colombia no se han pronunciado al respecto, teniendo en cuenta los problemas que tuvieron ambas con la empresaria de fajas.

Andrea Valdiri afirmó que disculpas de Epa Colombia le hacen daño

Andrea Valdiri decidió compartir una nueva serie de contenidos en los que se expresó, mucho más tranquila, de la situación con Epa Colombia, explicando a fondo los motivos por los que ya no estaba interesada en aquella amistad y tampoco en solucionar los líos que se presentaron en el pasado.

“Ya estoy un poco más tranqui… Yo he cambiado mucho, he tratado de cambiar para bien, uno está en constante evolución (…) No soy hipócrita, cuando quiero a alguien lejos de mi vida, simplemente lo alejo, porque siento que no es lo más sano para mí ni para esa persona. Simplemente, ‘de lejitos’, chao y listo”, dijo la influencer mientras se encontraba recostada en su cama.

De igual manera, la colombiana aprovechó y expresó su punto de vista sobre el significado de la amistad, los valores que priman y las bases que observa para conservar a esas personas en su vida.

“Cuando tengo alguna amistad, no la tengo por ningún interés, no la tengo porque sí. Simplemente, es porque me agrada la compañía de esa persona, porque me gusta crecer en conjunto, porque trato de dar lo mejor de mí. Y sé que las personas que están conmigo, tratan de dar lo mejor de ellos”, mencionó.

Valdiri también afirmó que ya no era una mujer de andar en polémicas como en el pasado, por lo que se había salido de casillas al ver que la empresaria había estado pidiendo disculpas de esa forma, pues todo su rollo personal quedaba expuesto al público.

“Me he tenido que defender, porque me tiran y, obviamente, yo te doy tu respuesta… Y he mejorado, hasta eso, ya no soy tan polémica como antes. Estamos en constante cambio… En el momento que alguien pide tantas disculpas, públicamente, hay un interés en esas disculpas. Hay para alimentar la polémica, de ahí se agarran muchos comentarios. Muchos pensamientos que puedan tener las personas detrás de esta pantallita”, señaló la bailarina en el clip.

“Si me mandaste unas disculpas y no las acepté, simplemente quédate con eso. Pero no salgas a hablar 500.000 veces en los medios y hacerme quedar mal”, concluyó.