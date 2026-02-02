Gente

Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de febrero, según Walter Mercado

Estas son algunas de las combinaciones que podrían resultar ganadoras en los próximos sorteos de loterías.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

3 de febrero de 2026, 12:31 a. m.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

En los primeros del mes de febrero de 2026, muchos esperan mejorar su situación económica, y es por esto que recurren a participar activamente en diversos sorteos de juegos de azar como lo son los chances y las loterías.

Muchos de los creyentes de las energías ponen su fe en Walter Mercado, un fallecido vidente puertorriqueño que dejó en manos de sus familiares algunos mensajes para sus seguidores dependiendo de su signo zodiacal.

Para el 3 de febrero, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, compartió los números mágicos para quienes esperan llevarse el premio gordo.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones.
El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La felicidad se construye desde adentro y ahora existe la valentía para comenzar de nuevo con mayor sabiduría.

Gente

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos 3’: comentario racista la dejó por fuera

Gente

“Pobrecita”: Sofía Jaramillo opinó en SEMANA sobre la polémica de Johanna Fadul por racismo en ‘La casa de los famosos’

Gente

“El racismo es un delito”: piden expulsión inmediata de Johanna Fadul de ‘La Casa de los Famosos’ por ataques discriminatorios

Gente

De Colombia para el mundo: Christian González, el joven que conquista la NFL y busca hacer historia en el Super Bowl

Gente

Marbelle se sometió a nuevo retoque estético y mostró cambio que tuvo en su rostro: “Les comparto un poquito”

Gente

Este es el amuleto que usó Bad Bunny, Taylor Swift y Beyoncé para ganar el premio más codiciado de la música

Gente

Johanna Fadul rompió en llanto frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos’: “No soy racista”

Gente

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para los 12 signos del zodiaco este 2 de febrero

Gente

Millonario premio para el 1 de febrero: números con los que ganaría la lotería, según Walter Mercado

Gente

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 31 de enero, según Walter Mercado

Números de la suerte: 1, 50 y 45.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Es tiempo de dejar atrás lo monótono y abrirse a nuevas experiencias que aporten bienestar y alegría.

Números de la suerte: 16, 33 y 29.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El esfuerzo comienza a ser valorado y recompensado, mientras situaciones negativas se transforman a su favor. Cambiar el ritmo de vida permitirá disfrutar más.

Números de la suerte: 28, 15 y 35.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El amor verdadero llega cuando se recupera la dignidad y se establecen límites claros. Cumplir compromisos y ordenar asuntos pendientes será clave para avanzar.

Números de la suerte: 25, 4 y 38.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Invertir en el desarrollo personal abrirá puertas a oportunidades únicas donde podrá demostrar su talento y liderazgo.

Números de la suerte: 22, 4 y 18.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El dinero fluye, pero será fundamental manejarlo con responsabilidad y cuidar la salud. Alejarse de excesos garantizará estabilidad a largo plazo.

Números de la suerte: 10, 21 y 47.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años.
Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los comentarios externos pueden generar ruido, por lo que se recomienda priorizar lo espiritual y actuar con prudencia.

Números de la suerte: 49, 11 y 36.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Talentos ocultos salen a la luz y generan reconocimiento. Aunque surjan conflictos familiares, la madurez permitirá manejarlos con inteligencia emocional.

Números de la suerte: 13, 8 y 20.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Cerrar ciclos pendientes traerá recompensas, reconocimiento y una profunda sensación de paz mental.

Números de la suerte: 34, 26 y 2.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El amor también ocupa un lugar central, con relaciones que prometen estabilidad y reciprocidad. Todo esfuerzo pasado comienza a dar frutos.

Números de la suerte: 18, 40 y 12.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Situaciones inesperadas pueden traer nuevas oportunidades sentimentales. Analizar cada propuesta con calma será esencial para tomar buenas decisiones.

Números de la suerte: 7, 15 y 6.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se ve favorecido en asuntos legales, viajes y contactos con el exterior. El equilibrio entre dar y protegerse emocionalmente será clave para mantener la armonía.

Números de la suerte: 31, 5 y 19.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Más de Gente

La actriz recibió inesperada sanción en 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos 3’: comentario racista la dejó por fuera

La más reciente eliminada de 'La casa de los famosos' opinó sobre la polémica con Johanna Fadul.

“Pobrecita”: Sofía Jaramillo opinó en SEMANA sobre la polémica de Johanna Fadul por racismo en ‘La casa de los famosos’

Ola de indignación contra Johanna Fadul por ataque a 'Campanita'

“El racismo es un delito”: piden expulsión inmediata de Johanna Fadul de ‘La Casa de los Famosos’ por ataques discriminatorios

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.

Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de febrero, según Walter Mercado

el orgullo colombiano que busca hacer historia en el Super Bowl 2026.

De Colombia para el mundo: Christian González, el joven que conquista la NFL y busca hacer historia en el Super Bowl

La cantante pone a debatir a sus seguidores. Foto: Instagram @marbelle.oficial.

Marbelle se sometió a nuevo retoque estético y mostró cambio que tuvo en su rostro: “Les comparto un poquito”

El "amuleto" de alta costura que une a los ganadores del Álbum del Año en los Grammy.

Este es el amuleto que usó Bad Bunny, Taylor Swift y Beyoncé para ganar el premio más codiciado de la música

La reconocida actriz pidió perdón frente a las cámaras tras darle duras palabras a su compañero.

Johanna Fadul rompió en llanto frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos’: “No soy racista”

El artista celebró el Grammy de Karol G en sus redes sociales.

Destapan los posibles motivos de la ruptura de Karol G y Feid, se reveló detalle de la relación

UN SIMPLE ACCIDENT ©JafarPanahiProductionsLesFilmsPelleas

Arrestan en Irán al coguionista de ‘Fue solo un accidente’, famosa película nominada al Óscar

Noticias Destacadas