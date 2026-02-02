Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de febrero, según Walter Mercado

En los primeros del mes de febrero de 2026, muchos esperan mejorar su situación económica, y es por esto que recurren a participar activamente en diversos sorteos de juegos de azar como lo son los chances y las loterías.

Muchos de los creyentes de las energías ponen su fe en Walter Mercado, un fallecido vidente puertorriqueño que dejó en manos de sus familiares algunos mensajes para sus seguidores dependiendo de su signo zodiacal.

Para el 3 de febrero, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, compartió los números mágicos para quienes esperan llevarse el premio gordo.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La felicidad se construye desde adentro y ahora existe la valentía para comenzar de nuevo con mayor sabiduría.

Números de la suerte: 1, 50 y 45.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Es tiempo de dejar atrás lo monótono y abrirse a nuevas experiencias que aporten bienestar y alegría.

Números de la suerte: 16, 33 y 29.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El esfuerzo comienza a ser valorado y recompensado, mientras situaciones negativas se transforman a su favor. Cambiar el ritmo de vida permitirá disfrutar más.

Números de la suerte: 28, 15 y 35.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El amor verdadero llega cuando se recupera la dignidad y se establecen límites claros. Cumplir compromisos y ordenar asuntos pendientes será clave para avanzar.

Números de la suerte: 25, 4 y 38.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Invertir en el desarrollo personal abrirá puertas a oportunidades únicas donde podrá demostrar su talento y liderazgo.

Números de la suerte: 22, 4 y 18.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El dinero fluye, pero será fundamental manejarlo con responsabilidad y cuidar la salud. Alejarse de excesos garantizará estabilidad a largo plazo.

Números de la suerte: 10, 21 y 47.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los comentarios externos pueden generar ruido, por lo que se recomienda priorizar lo espiritual y actuar con prudencia.

Números de la suerte: 49, 11 y 36.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Talentos ocultos salen a la luz y generan reconocimiento. Aunque surjan conflictos familiares, la madurez permitirá manejarlos con inteligencia emocional.

Números de la suerte: 13, 8 y 20.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Cerrar ciclos pendientes traerá recompensas, reconocimiento y una profunda sensación de paz mental.

Números de la suerte: 34, 26 y 2.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El amor también ocupa un lugar central, con relaciones que prometen estabilidad y reciprocidad. Todo esfuerzo pasado comienza a dar frutos.

Números de la suerte: 18, 40 y 12.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Situaciones inesperadas pueden traer nuevas oportunidades sentimentales. Analizar cada propuesta con calma será esencial para tomar buenas decisiones.

Números de la suerte: 7, 15 y 6.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se ve favorecido en asuntos legales, viajes y contactos con el exterior. El equilibrio entre dar y protegerse emocionalmente será clave para mantener la armonía.

Números de la suerte: 31, 5 y 19.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.