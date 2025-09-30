Gente
Estos son los variados premios que ganó Vanessa Pulgarín, nueva Miss Universe Colombia; entre todos suman una millonada
La nueva soberana tendrá varios beneficios por ser la nueva representante del país.
Luego de pertenecer por un tiempo a Daniela Toloza Rocha, la corona de Miss Universe Colombia tiene nueva dueña: Vanessa Pulgarín, la representante del departamento de Antioquia que en la noche del pasado 28 de septiembre, fue coronada como la nueva reina.
Todas las candidatas vivieron todos los retos y pruebas durante un mes en Miss Universe: el reality, y fue allí donde Pulgarín conquistó con su inteligencia, carisma, espontaneidad, seguridad y sobre todo dominio de la pasarela, ya que cuenta con experiencia.
En la noche de coronación, la decisión estuvo a cargo de los tres jurados oficiales más uno más: Hernán Zajar, diseñador de modas y empresario; Valerie Domínguez, exreina de belleza y actriz; Andrea Tovar, exreina de belleza y también el público, ya que las personas fueron habilitadas para votar por su candidata favorita de forma online.
La velada de coronación transcurrió con normalidad y estas fueron las cinco finalistas: Miss Risaralda, Ángela Arcila; Miss Magdalena, Sofía Donado; Miss Cauca, Marlyn Dinas; Mis Santander, Gloria Mutis y Miss Antioquia, Vanesa Pulgarín.
Premios que ganó Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia
Además del título, la corona y la banda, Vanessa recibió premios como ser huésped real del Hotel Dann Carlton, un reloj, aretes de oro y obsequios exclusivos de la reconocida marca Kevin’s Joyeros.
Para mejorar su segundo idioma, Vanessa recibió una beca de un año para perfeccionar su nivel de inglés.
Para su belleza, Miss Universe Colombia tendrá un año de tratamientos capilares de la marca La Poción, así como una membresía de un año en el gimnasio Bodytech.
Además de lo anterior, a todos sus premios se suma un bono de 10 millones de pesos brindado por el Centro Carolina Martínez, para que pueda realizarse retoques estéticos que necesite.
Respuesta de Vanessa Pulgarín en Miss Universe
“Hoy en día, cualquiera puede ser viral en redes, pero no todos son influyentes, ¿Qué diferencia a una mujer influyente, de una mujer viral?“, le preguntó la exreina Andrea Tovar.
“Creo que lo más importante es usar nuestras redes sociales, nuestra viralidad, para inspirar a otras personas. Ejemplo: yo inspiro a través del deporte, de un estilo de vida saludable y creo que es muy importante tener qué decirles a las personas, darles amor, mostrarles que hay un poquito más del entretenimiento, un ser cercano que quiere ayudar, que quiere hacer algo por salvar el mundo, por ayudar a poner mucho más amor, mucha más paz, mucha más consciencia para todos los seres humanos”, respondió la nueva soberana.