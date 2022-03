¿Eterna juventud? Miss Universo tailandesa tiene 75 años y luce como de 30

La tailandesa Apasra Hongsakula se ha convertido en una celebridad en su país, a sus 75 años, no solo porque fue coronada Miss Universo en 1965, cuando tenía 18 años, sino porque actualmente luce una apariencia rejuvenecida, tanto que los críticos de belleza y sus seguidores dicen que parece una mujer de 30 años.

En los últimos días, Hongsakula se volvió tendencia en redes sociales, precisamente por lo sorprendente de su juventud, pese a que tiene 75 años. El tiempo parece no haber pasado por la piel de esta tailandesa, quien se ha convertido en la envidia de muchos.

Según reseñó el portal de noticias El Confidencial, la exMiss nació en la ciudad de Bangkok el 17 de enero de 1947. De pequeña fue apodada por su madre como ‘pook’, que significa ‘gorda’. En su adolescencia, sus padres la enviaron a un internado de jóvenes ubicado en Penang, Malasia donde, una vez que adelgazó, empezó a llamar la atención de sus compañeros y profesores por su belleza y elegancia.

La vida de Apasra dio un drástico cambio, cuando a los 17 años comenzó a prepararse para participar en el concurso de Miss Tailandia, cuya corona obtuvo con su naturalidad y frescura.

Posteriormente participó en el Miss Universo, y allí fue cuando el el 24 de julio de 1965 conquistó la diadema de este certamen internacional. En este escenario deslumbró al publico y al jurado con su belleza exótica y destacó por su elegancia natural, su piel de porcelana y serenidad.

La preparación de Hongsakula hacia el camino del Miss Universo estuvo a cargo de la propia Reina de Tailandia, su majestad Sirikit, esposa del rey Bhumibol Adulyadej, según quedó registrado en el libro ‘Pan-Asian Sports and the Emergence of Modern Asia, 1913-1974′.

Dicha publicación detalla que fue la única mujer de cabello oscuro, incluida entre las cinco finalistas. De hecho, Apasra derrotó a las representantes de Holanda, Finlandia, Suecia y Estados Unidos, para alzarse con el título de Miss Universo en una gala celebrada en Miami Beach en 1965. En ese momento se convirtió en la segunda mujer asiática y la primera de su país en lograrlo.

A 57 años de aquel episodio de la coronación del Miss Universo de la tailandesa, muchos seguidores le preguntan en redes sociales cuál ha sido el secreto de su eterna juventud.

Ella ha asegurado a medios de su país que siempre le ha favorecido tener una buena genética, además de seguir una buena alimentación con una dieta equilibrada y practicar ejercicio a diario. Sin embargo, sus detractores aseguran que la mujer se ha sometido a múltiples cirugías y retoques estéticos, aunque tal vez con mucha precisión debido a lo bien que luce su apariencia.

Apasra es toda una estrella en la red social Instagram, donde suma casi 38 mil seguidores. Desde este escenario publica fotografías familiares, junto a sus hijos y nietos. En varios post siempre le comentan que se ve muy joven y que no le pasan los años por su piel. Mientras tanto, ella sigue con su labor social en Tailandia en favor de las poblaciones vulnerables.

Aparte de su entrega por los necesitados, la ex Miss Universo también se convirtió en empresaria. Es la dueña de su propio spa en la ciudad de Bangkok. Según aseguraron medios tailandeses, precisamente una foto promocional de su negocio la devolvió a la fama hace algunos años.