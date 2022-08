Evaluna mostró cómo va su abdomen, tras unos meses del nacimiento de su bebé

Evaluna Montaner es una de las cantantes más famosas a nivel internacional, debido a la trayectoria que ha construido en las plataformas digitales y la industria musical. Su relación con Camilo Echeverry y su nueva etapa de maternidad han sido comentadas por un gran número de personas con el paso del tiempo.

La sólida relación de los artistas ha despertado todo tipo de reacciones entre los curiosos, quienes suelen interesarse por conocer los procesos que llevan, el tipo de química que manejan y los roles de padres que tienen actualmente tras el nacimiento de su bebé.

La joven venezolana tuvo a su primera hija, a quien llamaron Índigo, hace aproximadamente tres meses, por lo que la atención de los seguidores se posó en los contenidos que han salido a la luz, los tiernos videos compartiendo la llegada de la bebé y el amor que siente toda la familia alrededor de la nueva integrante.

En medio de los contenidos que fueron publicados hace algunas semanas, los curiosos se interesaron por saber cómo ha sido la experiencia de Evaluna en su faceta como madre, por lo que suelen buscar la forma de preguntar o ‘chismosear’ los cambios que ha vivido.

Las miradas han estado sobre ella y su familia, pues muchos están ansiosos por el momento en el que mostrará a la niña al público, sin ocultar su rostro. Asimismo, le hacen bastantes preguntas sobre su relación y cuánto ha cambiado debido a su hija.

Parece que, poco a poco, la cantante se ha sentido mucho más cómoda con su cuerpo y la transformación que ha tenido, por lo que ha regresado a la normalidad de su vida como artista. Es por esto que ha participado en varios de los conciertos más recientes de Camilo y ya publica con más frecuencia en redes sociales.

Allí llamó la atención porque en dos de las instantáneas dejó ver cómo se ve su abdomen tres meses después de tener a Índigo. Y es que, aunque no se puede detallar claramente, lo cierto es que ya no queda rastro de su gran vientre de embarazo y se ha recuperado con bastante rapidez.

Debido a esto, los comentarios no se han hecho esperar y más de uno la ha halagado por su imagen, además de que ya le preguntan cuáles son los tips que siguió para que su figura se recupere con facilidad en un tiempo específico y con éxito.

En las imágenes se aprecia a la joven posando frente a un espejo con un corsé café, mientras hace una mueca. Allí lleva el pelo recogido y deja a la vista parte de su abdomen, el cual luce como antes.

En otra postal del perfil de Camilo, se logra ver a la intérprete de Machu Picchu de pie, luciendo una sudadera y un top.

Los comentados zapatos Balenciaga de Evaluna

Por estos días, el intérprete de Vida de rico adelanta una gira por varias ciudades de España, enmarcadas en el ‘De adentro pa’ afuera Tour’. Precisamente, durante su reciente show en Madrid, Camilo sorprendió con invitados de lujo: Alejandro Sanz, Dani Martín y Nicki Nicole.

De igual manera, su esposa Evaluna subió al escenario para hacer parte del show.

No obstante, hubo un detalle que no pasó desapercibido y ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Evaluna lució un particular calzado, se trató de un par de crocs con tacón de la marca española Balenciaga.

La versión de crocs que lució Evaluna eran de color verde con tacón oscuro. Al respecto, algunos internautas hicieron críticas referentes a su aspecto y a su valor comercial. Puntualmente, el calzado en cuestión tiene un precio que oscila los 500 euros, un poco más de 2 millones de pesos.