Ex de Piqué, a la que le habría sido infiel, anunció que se casará y reveló detalles de la boda

Años atrás, Gerard Piqué y Shakira se convirtieron en protagonistas de una fuerte polémica, debido a la relación sentimental que construyeron en 2010. Ambos famosos coincidieron en diversas situaciones, tomando la decisión de darse una oportunidad en el amor, sin importar la diferencia de edad y las culturas de las que provenían.

La pareja concedió una entrevista a '60 Minutes' en 2020 y se sinceró sobre su relación. - Foto: Captura de pantalla YouTube Shakira.lives.Shakira - Entrevista 60 Minutos

Las críticas se enfocaron en cómo ocurrió todo, ya que se aseguró que las dos celebridades tenían relaciones amorosas con Nuria Tomás y Antonio de la Rúa. Al dar inicio a su amor, el exfutbolista y la cantante hicieron oficial el vínculo que forjaron, despertando rumores de que le fueron infieles a sus entonces compañeros sentimentales.

Antonio de la Rúa llegó a su vida en el año 2000. La relación acabaría después de 11 años. - Foto: AFP

Años después de que toda esta controversia quedó de lado, las miradas de los curiosos se posaron sobre la expareja de Gerard Piqué, Nuria Tomás, quien se dio una nueva oportunidad amorosa y construyó una familia. La española, hija de Enrique Tomás, sorprendió en redes sociales con un inesperado anuncio relacionado con su vida privada.

La empresaria utilizó las plataformas digitales para compartir con sus fieles seguidores una noticia inesperada, la cual involucraba su actual vínculo romántico con Agus Puig, con quien lleva una vida estable y sólida. Los dos españoles tomaron la decisión de dar un paso en su noviazgo y comprometerse para llegar al altar.

La pareja se casó en octubre de 2020 por lo civil. - Foto: Instagram @nuria_tomas

Según quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de la española, Nuria Tomás anunció que se casará con su pareja tras varios años de sostener una relación amorosa. Esta unión también le dio la bienvenida, en el pasado, a sus dos hijos, Apolo y Edu, quienes nacieron como fruto del amor que surgió entre ellos.

Aunque los dos empresarios ya se habían casado en el pasado por lo civil, exactamente en octubre de 2020, según reseña El Mundo, darán el siguiente paso el próximo 3 de junio de 2023, donde sellarán una vez más sus sentimientos y compromiso. La primera boda se realizó en el Ayuntamiento de Alella en Barcelona, donde contaron con pocos allegados y familiares.

No obstante, El Mundo indicó que la pareja buscará llevar un evento emotivo y rodeado de sus invitados, quienes podrán celebrar con ellos todo el amor que se prometieron desde el primer día que coincidieron.

Nuria Tomás se casará por lo religioso con Agus Puig Gibernau, un empresario español, quien fundó la empresa Agua KMZero, la cual se encarga de vender estos productos en envases lejos del plástico. Los dos emprendieron un camino juntos, protagonizando diversos contenidos y publicaciones en las que proyectaron los sentimientos que sostienen.

La pareja se casará a mitad de 2023. - Foto: Instagram @nuria_tomas

La empresaria subió un carrete de fotos donde mostró cómo fue la pedida de mano, reflejando a su pareja de rodillas y entregándole el anillo.

“Después de 3 años y 2 hijos, empezamos nuestro noviazgo. Nos casamos el 3 de junio de 2023, amándonos como nunca. Gracias, vida”, escribió.

Rumores que rodearon a Piqué y su supuesta boda con Clara Chía

Semanas atrás, frente a la referencia que recibió en la canción de Shakira, Clara Chía fue protagonista de noticias que apuntaban a que quería desquitarse con un factor que impactaría muy fuerte a la barranquillera, quien compartió un poco más de una década con Piqué sin llegar al altar. Medios de comunicación del país ibérico afirman que la nueva pareja del ex-Barcelona estaría planeando su boda.

Todo apuntaba a que Clara Chía y Gerard Piqué se casarían el pasado jueves 2 de febrero, curiosamente el día del cumpleaños de Shakira y del jugador. La nueva novia del empresario también llamó la atención por información que mencionaba que su cumpleaños era el 7 de febrero, por lo que la boda habría sido adelantada con el fin de opacar el día especial de la barranquillera.

Sin embargo, estos rumores quedaron en el aire, ya que la pareja no se casó y tampoco celebró el supuesto cumpleaños de la joven de 23 años.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

Esta guerra que tienen la cantante y el exfutbolista parece no tener fin y cada vez va escalando más. Desde el día uno de haberse dado a conocer la noticia de la ruptura, las indirectas entre Shakira y su ex no han parado. En días recientes, el español compartió una foto en la que se le ve muy feliz al lado de su nueva pareja.