Exesposa de Hassam dice que el humorista ya tiene novia

Hace poco menos de un mes, Gerly Hassam Gómez, uno de los humoristas más reconocidos de Colombia, dio a conocer a través de sus redes sociales las razones por las que se separó de Tatiana Orozco, madre de sus dos hijas y con quien llevaba alrededor de 20 años de relación.

Aunque la pareja afrontó varios momentos difíciles, como el cáncer superado por el comediante, se ha confirmado que decidieron terminar su relación.

“Tengo que contarles que Tatiana ya no está conmigo y con las niñas, pues porque se mamó, se aburrió y se vio en una situación complicada provocada por mí”, expresó Hassam.

En ese momento, el humorista se mostró compungido y comentó que la separación fue de común acuerdo, pensando en el bienestar de los dos y de sus hijas.

Sin embargo, ahora su exesposa apareció en Twitter y señaló que Hassam ya tiene una nueva novia.

“Tengo un video de hace no más de un mes llorando y rogando por perdón y ya hoy tiene novia”, escribió Tatiana Orozco, en la mañana de este sábado, y luego trinó: “Gracias a Dios tomé la decisión correcta”.

Orozco agregó que que es un error empezar una nueva historia de amor con alguien cuando no se han cerrado las heridas causadas por una relación anterior.

El propio Hassam contó en su momento que, según él, en la relación con su exesposa hubo infidelidad.

“Hubo infidelidad, la maltraté y fui grosero, y esto Tatiana no lo tenía que tolerar. No ha sido fácil, ya que he tenido que atravesar por días muy duros, pero con la ayuda de Dios he tratado de salir adelante”, confesó.

El comediante también aseveró que debido a la situación actual, ha tenido que pasar por momentos complicados.

Por esta situación, se crearon algunos rumores hace algunas semanas que llevaron a usuarios de las redes sociales a buscar la cuenta en Instagram de la expareja del comediante y hacerle comentarios ofensivos en los que la juzgaban por la terminación del matrimonio, por ser una mala esposa y una mala madre. Incluso, llegando a recibir mensajes de odio y hasta amenazas. Ante esto, Hassam decidió salir en defensa de su exesposa públicamente.

“Están escribiéndole a ella sin saber a fondo y si puedo arreglar lo que no pude arreglar viviendo con ella, les pido respeto... le dicen que por qué se fue y me dejó... es una decisión que tomamos y una mujer cuando se siente herida, reacciona y salió de acá. Uno comete errores por los que hoy no estamos juntos”, dijo el humorista en un video en su cuenta personal de Instagram.

Sin embargo, a pesar de que se creía que ambos había quedado en buenos términos, el mensaje de Orozco daría pie a nuevas especulaciones.

Por ahora muchas personas siguen pendientes de las redes sociales de Hassam, de Tatiana Orozco y de las futuras publicaciones sobre el tema, en las que se esperan nuevos detalles de la manera en la que están viviendo el fin de su matrimonio de 20 años.