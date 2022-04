¿Cómo lucía Carolina Cruz cuando era niña?

Carolina Cruz sigue activa en su cuenta de Instagram y publicó una fotografía de ella cuando era niña, la cual generó cientos de comentarios de amigos y seguidores. “Mucho gusto, les presento a la niña que sigue viviendo en mí”, escribió la presentadora de Día a día en la publicación.

“Hermochaaaaa”, le comentó su compañera de set en el programa de Caracol Televisión Carolina Soto. Andrea Serna, presentadora del Desafío también le escribió un mensaje luego de la publicación de la fotografía, “ay qué ‘coshita’ tan hermosa”.

Otros usuarios también le escribieron a Carolina Cruz y compararon la imagen con sus hijos. “Los ojos de Matías. Qué bella”; “Matías es tu retrato. Salvador (se parece) al papi”; “los ojos de Salvador picarones”.

La imagen fue publicada este sábado 9 de abril y ya cuenta con más de 18.000 Me gusta y cerca de 450 comentarios en la cuenta de Carolina Cruz, quien tiene siete millones de seguidores en la red social Instagram.

Carolina Cruz se desahogó y reveló quiénes la están ayudando a superar la ruptura con Lincoln

Carolina Cruz, que actualmente es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia, sorprendió hace unos días a todos sus seguidores al anuncuar que se separó oficialmente de Lincoln Palomeque, tras más de diez años de relación sentimental.

Carolina Cruz, de igual manera, habilitó esta semana la caja de interrogantes en sus historias de Instagram para interactuar un poco con sus seguidores, quienes le preguntaron cómo se encontraba después de terminar con el cucuteño.

Ante estas inquietudes, la modelo caleña aceptó que no han sido días fáciles y que se ha aferrado bastante a Dios para seguir adelante con su vida. Asimismo, puntualizó que sus hijos han sido fundamentales en este proceso.

La presentadora de Caracol Televisión también aprovechó el momento para señalar que desde hace algunos meses decidió buscar ayuda profesional y reveló que actualmente tiene dos psicólogas, las cuales le han ayudado bastante.

“He estado muy bien acompañada de Dios y de mis hijos. Además, tengo dos psicólogas que me han estado ayudando durante todo este año para sanar honestamente desde el amor, la gratitud y el entendimiento”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Creo que cuando le entregué el timón a Dios, de mis situaciones, y cuando empecé a escucharlo desde el amor y la honestidad, aprendí a tener calma en el alma. Creo que todo es más fácil si uno sana desde el amor y el respeto”.

La presentadora también reposteó una reflexión sobre la vida en pareja y la separación. Dicho mensaje fue compartido por una cuenta de Instagram, llamada @unmodelodemamá, en la que diariamente publican frases e imágenes alusivas a la vida en familia. De hecho, no es la primera vez que Carolina Cruz comparte publicaciones de esta página.

“Un día nos casamos, formamos una familia, somos felices unos años (...) y de repente todo cambia, sin darnos cuenta, el amor se acaba. Y entonces la gente murmura, te juzga y al final sentencian: ‘Fracasaron en su matrimonio’, y no es cierto”, dice el texto.

“Fracasar es jugar a ser ‘la familia feliz’. Fracasar es engañar a tu pareja, a tus hijos y a ti mismo (...). Fracasar es quedarse por conveniencia. Fracasar es manipular a tu pareja con los hijos. Fracasar es vivir una vida gris”, dice la publicación. También señala: “Fracasar es no llegar feliz a tu casa cada noche. Fracasar es mendigar el amor de quien ya no te ama. Fracasar es fingir que amas. Fracasar es quedarse por miedo a la soledad. Fracasar es vivir con alguien por miedo al ‘qué dirán’. Fracasar es no luchar por ser feliz. Fracasar es creer que el amor no existe”.