Exesposa de Hassam frenó tema con el humorista y se pronunció tras crudo comentario; habló sobre sus hijas: “No tienen idea”

Hassam y Tatiana Orozco volvieron a estar en el centro de la atención mediática tras protagonizar una serie de titulares relacionados con su separación y las diferencias personales que surgieron entre ellos. La expareja, que durante años compartió momentos públicos de su vida, se vio envuelta en una controversia que rápidamente acaparó la conversación en redes sociales.

Aunque su ruptura se produjo en marzo de 2022, las plataformas digitales se convirtieron en el escenario principal para las declaraciones cruzadas, donde ambos compartieron indirectas, mensajes y versiones sobre las razones que llevaron al fin de su relación. Las acusaciones mutuas de falta de respeto e infidelidad generaron una avalancha de comentarios entre sus seguidores, quienes no dudaron en opinar y tomar partido en uno de los conflictos sentimentales más comentados del entretenimiento colombiano.

Sin embargo, recientemente, la expareja volvió a protagonizar una confrontación en plataformas digitales, debido a comentarios que salieron a la luz y generaron polémica.

Tatiana Orozco reaccionó a comentario de Hassam

De acuerdo con lo que quedó registrado, Tatiana Orozco, tras darse una nueva oportunidad en el amor, fue blanco de opiniones en X, donde aseguraban que ella había tenido el verdadero glow up (transformación física y emocional).

Muchos elogiaron su cambio, su semblante y su giro personal, llevándola a lucir muy distinta a como estaba con el humorista. Estas publicaciones terminaron con el foco en las reacciones de Hassam, quien soltó una apreciación bastante fuerte.

Ante esto, la mujer decidió romper el silencio y responder, pidiendo respeto por la tranquilidad de sus hijas y de ella. Al ya no estar inmersa en la controversia, aseguró que no estaba interesada en discutir por situaciones que quedaron atrás.

“Quiero dejar algo claro: si lo que buscan es desatar una pelea con alguien, háganlo directamente con esa persona. Ni mis hijas ni yo tenemos nada que ver ahí. Mis hijas están estudiando, estoy segura, no tienen idea de lo que pasa aquí, yo hace varios años estoy recuperando mi paz”, afirmó en un post realizado desde su cuenta de X.

