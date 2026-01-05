Exparticipante de ‘Acapulco Shore’, de luto por dolorosa muerte; perdió a su bebé de tres meses y dejó duro mensaje: “Lo amaba”

Acapulco Shore se convirtió en uno de los programas más famosos de MTV, debido a la gran acogida que tuvo del público internacional. Esta propuesta, basada en convivencia, fiesta, descontrol y peleas, logró catapultar a varios rostros, los cuales siguen vigentes en los medios, tal y como es el caso de Manelyk González.

Una de las que despertó reacciones en los televidentes fue Fernanda Moreno, conocida como Fershy, quien se ubicó como una de las nuevas participantes más polémicas de todas las temporadas. Pese a que estuvo en algunas ediciones, lo que cautivó a los curiosos fueron detalles de su vida personal que soltó en redes sociales.

Este fue el caso de su faceta como madre, ya que le dio la bienvenida a su primogénito, Atlas, que nació el 9 de octubre de 2025. El pequeño nació rodeado de amor, según lo plasmó la modelo en una publicación que realizó.

“Es como si el tiempo se hubiera detenido y al mismo tiempo hubiera pasado volando. La verdad es que no hay palabras para describir lo que siento en este momento. Soy la más feliz del mundo. ¡Te amo como nunca amé en mi vida mi bebé! Ser mamá es una experiencia complicada, no voy a mentir. Hay días en que me siento agotada, no duermo tan bien como solía hacerlo y aún no me arreglo como antes, ni he regresado a mi ideal, pero todo eso se me olvida cuando veo su carita, cuando me sonríe”, escribió en aquel momento, agregando fotos con el pequeño.

Sin embargo, el 3 de enero, la mexicana de 28 años compartió con sus seguidores y allegados la dolorosa noticia sobre la pérdida que había sufrido. Fernanda Moreno confirmó que Atlas había muerto, por lo que, bastante acongojada, agradecía a la vida por el corto tiempo que pudieron estar juntos.

La creadora de contenido y exparticipante del formato mexicano reveló que el bebé perdió la vida a los tres meses de vida el 25 de diciembre. Su mensaje fue claro en que pedía respeto por este instante que vivían como familia.

“Con un corazón lleno de dolor y gratitud, quiero compartir con ustedes una noticia muy difícil. Mi angelito, Atlas, nuestro bebé, nos dejó la mañana del 25 de diciembre. Aunque el tiempo que Dios me lo prestó fue cortito, estoy agradecida por cada momento que pasé con él, por cada sonrisa y cada balbuceo. Sé que mi bebé me amaba y yo lo amaba a él”, escribió en una historia.

“Quiero pedirles que respeten el profundo dolor que su papá y yo estamos pasando en este momento. Su partida ha dejado un vacío enorme en nuestras vidas, pero sabemos que él está en un lugar mejor y que algún día volveremos a estar juntos”, agregó.

La modelo agradeció a quienes enviaron mensajes de aliento y apoyo durante esta breve etapa materna, pero solo quería pedir que los llevaran en las oraciones, pues estaban buscando la manera de salir adelante tras el fallecimiento del niño.

“Agradezco infinitamente todos los buenos deseos y palabras de amor que han tenido para nosotros. Cada uno de ustedes fue testigo del cambio y la bendición que Atlas trajo a nuestras vidas… Por favor, manténganos en sus oraciones y pensamientos. Estamos tratando de encontrar la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Atlas siempre estará en nuestros corazones”, comentó.

Para finalizar, Fer Moreno compartió imágenes del bebé, reflejando su tristeza y nostalgia. “Atlas, te amo más allá de la vida, porque el amor está en el alma, y el alma nunca muere…”, indicó en el pie de foto.