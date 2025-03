Exparticipante del ‘Desafío’ sufrió desgarradora pérdida con su pareja y reveló cruda noticia: “La peor experiencia de mi vida”

Be señaló que hace pocos días se habían enterado de la dolorosa noticia tras asistir a una ecografía que tenían programada. Para ambos este embarazo fue inesperado, ya que no lo tenían en mente y los llenó de ilusión una vez se confirmó. Las primeras semanas fluyeron bien y con felicidad, pero luego todo se tornó nostálgico y fuerte por la información que recibieron del médico.

No obstante, una vez se enfocó en cómo supieron de este suceso, Be pidió respeto y prudencia de parte de la gente, ya que no era sencillo lidiar con este dolor. Allí aclaró que no era un montaje ni una mentira, como sabía que algunos especularían.